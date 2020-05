Floridská policie viní dva hráče NFL z ozbrojené loupeže

Dvaadvacetiletý Baker je hráčem New York Giants, kteří si jej vloni vybrali v prvním kole draftu, a nechyběl v žádném utkání sezony. O pět let starší Dunbar teprve v březnu přestoupil z Washingtonu Redskins do Seattlu Seahawks, kde byl ve čtvrtek dopoledne prostřednictvím videokonference představen. Nedlouho poté vyšlo najevo zmíněné obvinění, incident se odehrál ve středu v noci.

Oba defenzivní hráči žijí v Miami, jejich kluby informace o zatykači potvrdily. Shodně uvedly, že jsou s hráči v kontaktu, ale dalšího komentáře se zdržely.