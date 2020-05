Sportovec i zpěvák. Český olympionik mířil z garáže do nahrávacího studia

„Tohle období bylo hodně o kreativitě. Je důležité i pro hlavu, aby člověk pořád něco dělal,“ vypráví účastník olympiády v Riu. A tak se tréninkovým prostorem brněnského fleretisty, který má po rodičích běloruské kořeny, stala garáž.

Mezi zaparkovanými auty se rozcvičoval, běhal, posiloval… „Já myslím, že to byl v podstatě plnohodnotný trénink. Skákal jsem přes švihadlo, dělal sprinty na žebříku. Hlavně věřím, že mi pomůže do budoucna, jak jsem se s tou situací dokázal vypořádat,“ vypráví šestadvacetiletý Choupenitch.

Fleretista Alex Choupenitch se připravoval v netradičních podmínkách.

Jan Pelikán

Schopnost vyrovnat se s nečekanými situacemi považuje za svoji výsadu. „Pro mě to není nic nového. I na hotelech absolvuju tréninky v alternativních podmínkách, kdy si udělám terč třeba z polštáře, ale to už samozřejmě plnohodnotná příprava není,“ ví.

Choupenitch po většinu kariéry spolupracuje se zahraničními kouči, loni v říjnu se domluvil s jednou z největších trenérských kapacit svého sportu, italským dvojnásobným olympijským vítězem Stefanem Cerionim. „Je z oblasti, která nebyla koronavirem tolik postižená, ale nesměli nějaký čas vůbec vycházet, tak říkal, že to bylo na zbláznění,“ popisuje český šermíř.

S koučem je v kontaktu po telefonu, když Choupenitch trénoval na zahradě se svým sparingpartnerem, sledoval je Cerioni pomocí videohovoru. „Ale pomalu už ustupují opatření i v Itálii, tak věřím, že budu moct vyrazit já za ním, nebo on sem,“ doufá.

Teď má ještě trochu času se věnovat své největší mimosportovní vášni, hudbě. Už loni představil rapový singl Víme oba. „Ohlasy měl vesměs pozitivní na to, že to byla první písnička, co jsem kdy dělal,“ pochvaluje si.

A nezůstane u jedné písně. „Teď jsem trávil čas psaním textů a nahráváním ve studiu,“ přiznává. Třeba využije i lekcí, které mu poskytl tatínek Ivan, operní pěvec. „Pár jich proběhlo, zapojila se i mamka, byla sranda. Teď už i rodiče chodí zase do práce, tak je asi po hodinách,“ dodává Choupenitch s úsměvem.