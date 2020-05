Oba hráči NFL podezřelí z ozbrojené loupeže se vydali policii

Dvaadvacetiletý Baker z New York Giants a o pět let starší Dunbar, který je hráčem Seattle Seahawks, byli od čtvrtka v pátrání poté, co byli svědky označeni ještě s dalšími dvěma muži za pachatele loupeže. Podle výpovědi čtveřice po sporu na večírku v Miramaru okradla několik přítomných o peníze a cennosti, Baker při tom použil střelnou zbraň.

Oba defenzivní hráči se přihlásili po poradě s právníky, kteří jsou přesvědčeni o jejich nevině. "Máme výpovědi svědků, které ho osvobodí," řekl Bakerův advokát Bradford Cohen. Společně s Dunbarovým zástupcem Michaelem Griecem tvrdí, že podle svědectví se hráči nezúčastnili žádného přepadení a že incident se odehrál jinak, než bylo policii řečeno.

NFL's DeAndre Baker & Quinton Dunbar Accused Of Armed Robbery, Warrants Issued https://t.co/dYQSyu4jRW — TMZ (@TMZ) May 14, 2020

Bakera si Giants vybrali v prvním kole loňského draftu a nechyběl v žádném utkání sezony. Dunbar celý ročník odehrál za Washington Redskins, do Seattlu přestoupil v březnu.