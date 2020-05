V Mostu začala sezona, hlavní dostih vyhrála favoritka

Hnědka Barthesa zvládla hravě test před 72. Jarní cenou klisen, která se poběží 12. června rovněž v Mostu. Po startu se sice pohybovala okolo čtvrtého místa, ale do cílové rovinky už vbíhala v čele a zvítězila suverénně. Na konto si připsala čtvrtou výhru v kariéře a stáji Statek Blata Český ráj tentokrát vydělala 75 tisíc korun.

"Jsem za Barthesu strašně rád. Prokázala klasu. Co se od ní čekalo, to udělala," pochválil žokej Lukášek klisnu v přenosu internetové televize EquiTV. "Mám pocit, že jde na padesát procent. Nevím, jak ji donutit, aby běžela ještě rychleji, ale zatím to stačí. Tak doufám, že to vydrží a udělá radost i v Jarní ceně klisen," dodal.

Žokej Jan Faltejsek na koni Charme Look (vlevo), Vlastislav Korytář na koni Universe of Gracie (uprostřed) během Velké pardubické.

Vlastimil Vacek, Právo

Mužem dne byl právě Lukášek, jenž vyhrál polovinu z osmi mosteckých dostihů. V sedle Secret Passion lehce ovládl Cenu zahájení dostihové sezony a stal se prvním letošním vítězem. Nejrychleji po dráze letěl i s Cote Jardinem v Ceně tříletých vytrvalců a na závěr programu vyhrál v sedle ryzky Rabbit Toronado Cenu 24. sezony na Hipodromu Most. Po čtvrtém katarském angažmá se doma rychle rozkoukal. "Vypadá to jednoduše, ale jednoduché to není. Kluci tady jezdí dobře, jenom jsou dostihy pomalejší a dost taktické," uvedl Lukášek.

Organizátoři dodržovali předpisy, na závodišti mohlo být maximálně sto lidí a s výjimkou jezdců v dostizích chodili všichni v rouškách. Improvizovaná šatna vznikla v sedlišti, kde stála i zaparkovaná auta. Do vážnice se chodilo pouze vážit.

Původně měla dostihová sezona odstartovat už před měsícem a půl, ale pandemie koronaviru plány překazila. "Nebylo to jednoduché, o to jsem radši, že se tady můžeme s trenéry a jezdci potkat," řekl šéf Jockey Clubu Josef Bečvář.

Dostihový mítink v Mostu - zahájení dostihové sezony: Memoriál Rudolfa Deyla, rovinový dostih (1400 m, tříleté klisny, dotace 150 000 korun): 1. Barthesa (ž. Lukášek, tr. Vocásková, stáj Statek Blata Český ráj) 2. Eternity 3. Rabbit Breath. Čas: 1:24,91. Výrok: jistě 2 3/4 - 3/4 - 3 1/4. Další dostihy: I. Secret Passion (ž. Lukášek) - Polish King - Markoni LP, II. Near To Be Rich (žk. Míčová) - Stormico - Wobull Se Now, III. Grigri De Lancray (Vyhnálek) - Dasa In - Quest Royal, IV. Cote Jardin (ž. Lukášek) - Rosa Alpina - Sylviana, V. Reine D`Argent (ž. Andrésová) - Boruvka - Well Absolut, VII. Bob Heart (Ferhanov) - Hofergirl - Top Gun, VIII. Rabbit Toronado (ž. Lukášek) - Bouřka - Sy Ju Ree.

Další dostihy jsou v plánu v neděli 24. května v Praze-Velké Chuchli. Jubilejní sté České derby se na pražském závodišti poběží místo v červnu až 6. září.