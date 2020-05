Jihoafričtí ragbisté využili k charitě výsledek finále MS

Ragbisté JAR se stali loni v listopadu potřetí mistry světa po finálovém vítězství 32:12 nad Anglií. Ti, kteří si lístky koupí, budou mít šanci získat některý ze 44 (32+12) památečních předmětů z turnaje, které věnovali hráči.

"Když jsem kluky vyzval, aby něco darovali, všichni do toho šli a během několika hodin to bylo hotové," řekl jihoafrický trenér Rassie Erasmus. "Trochu jsme se o tom během loňského mistrovství světa bavili, jaký je to tlak nemít práci nebo když vám zavraždí někoho z rodiny. A teď jsou kvůli pandemii miliony lidí bez práce a každý den musejí bojovat o to, aby měli něco k jídlu," dodal.

Jihoafrická republika má kvůli šíření covidu-19 jedny z nejpřísnějších omezení, což těžce dopadá na ekonomiku, jež byla v recesi už před vypuknutím pandemie. V zemi bylo podle posledních čísel 16.433 potvrzených případů nákazy a 286 úmrtí s koronavirem.