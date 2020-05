Odložený start sezony si budeme užívat jako loňské mistrovství světa, říká nadhazovač Holobrádek

Loni v červnu zažívali softbalisté při domácím mistrovství světa vrchol sezony, letos do ní v tomto měsíci kvůli koronavirové krizi teprve vstoupí. „Už se nemůžu dočkat, až extraliga vypukne. Možná si tyhle první zápasy budeme užívat stejně jako ty na šampionátu. Po tak dlouhé pauze to bude pro všechny svátek," říká český reprezentant Michal Holobrádek, nadhazovač Havlíčkova Brodu.

Letošní ročník extraligy softbalistů začne 6. června v pozměněném formátu. O mistrovský titul se utká celkem deset klubů, tedy o dva více než v předchozích letech. Základní část bude navíc zkrácena na dvě utkání každého s každým. "Bude to jiné, ale hlavně ať už to začne. Všichni máme velký softbalový hlad. Těšíme se, až se budeme moct vrátit. Pauza byla pro všechny nečekaná, ale naštěstí už se to uklidňuje a budeme se moct konečně potkat na hřišti," uvedl Holobrádek.

O nucené přestávce mu utkání scházela. „Bylo to nepříjemné i v tom, že jsme nevěděli, jak dlouho bude tahle pauza trvat. Trénovali jsme doma, ale netušili, jestli to není zbytečné, jestli se letos vůbec nějaká sezona odehraje. Bylo to psychicky náročné," popsal.

Jeden z nejlepších nadhazovačů Evropy se snažil posilovat a doma na chalupě házet do sítě. „Dvakrát třikrát týdně jsem denně naházel sto až sto padesát míčů, abych to úplně nezapomněl. V posledních dnech už je to intenzivnější. Když je dobré počasí, tak se snažím trénovat denně. Chvilku to ale bude trvat, než se dostanu do top formy. První zápasy budou takové rozehrávací," nastínil dvaadvacetiletý hráč.

Jelikož se v extralize odehraje méně utkání, dojde podle Holobrádka v soutěži znovu k nějakému překvapení. „Loni byl ve finále nováček Locos Břeclav a myslím si, že favority může i znovu letos někdo překvapit. Zápasů není tolik, každý bude důležitý. Pokud se někomu nepovede jeden víkend a víckrát prohraje, tak se může zkomplikovat jeho cesta k lepšímu umístění. Možná sezona bude ještě víc vyrovnanější. Až během prvních zápasů uvidíme, jak se s tím, kdo popasoval," prohlásil dvojnásobný vítěz extraligy s Hippos Havlíčkův Brod.

Rodák z Břeclavi by přál úspěch klidně opět svému bývalému klubu. „Kluci z Břeclavi mají na to, aby výsledek zopakovali, nebo se k němu aspoň přiblížili. Že se naposledy dostali až do finále, bylo překvapením pro všechny. Ale tím, jak je znám osobně, jsem věděl, že něco takového mohou dřív nebo později dokázat. Letos se o finále klidně znovu mohou rvát," odhaduje Holobrádek.

Obzvlášť proto, že za Locos nadhazuje talentovaný Jakub Osička, který v březnu dovedl juniorský tým k senzačnímu bronzu na MS. „Měl jsem z toho neskutečnou radost. To, co kluci předvedli na mistrovství světa, bylo něco neskutečného. Pokud takové výkony bude Kuba Osička podávat dál, tak je to jenom dobře. Reprezentaci roste další skvělý nadhazovač. Třeba nás to zase posune trošku blíž k tomu, abychom něco jako Česko dokázali na mezinárodním poli," přeje si Holobrádek, který během pandemie se svým skautským oddílem pomáhal jako dobrovolník při roznášení nákupů a obědů seniorům.