Americká hvězda byla nalezena mrtvá. Zemřel jako hrdina, zachránil syna, reagoval bývalý zápasník

Gaspard plaval se svým synem necelých 50 metrů od pobřeží, ale ztratil se, když ho zasáhla vlna. Jeho desetiletý syn byl ovšem zachráněn, když mu v krizové chvíli několik dalších plavců pomohlo z vody.

„Shad zemřel jako hrdina a zachránil život svého syna. Neexistují slova, která by to dokázala lépe popsat. On byl opravdu pozitivní a vtipný člověk. Pokaždé, když jsme spolu mluvili, byl to dobrý chlap. Modlím se za jeho rodinu v této strašné době," reagoval na twitteru bývalý zápasník Taz.

Tělo bývalého wrestlera bylo nalezeno na pláži několik desítek hodin poté, co se Gaspard ztratil. „Zachraňte mého syna," citovaly úřady jeho poslední slova. Americká pobřežní hlídka a LAPD oznámily, že přerušily pátrání po zápasníkovi, když využily záchranných prostředků.

„Shad je bojovník, válečník a magická duše. Doufáme a modlíme se za jeho bezpečný návrat. Jako rodina děkujeme všem za vaše znepokojení a přání. Pokračujte, prosím, v odesílání své pozitivity a modlitby našemu milovanému Shadovi," uvedla rodina ve svém prohlášení pro CNN ještě před oznámením, že naděje na záchranu pohasla.

Gaspard proslul jako wrestler, také byl znám jako herec. Sportovní kariéru spojil převážně se známou organizací WWE.