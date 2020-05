Byl to velký hrdina, vzdal úctu Schwarzenegger tátovi, který pomohl zachránit syna

„Na své dnešní jízdě na kole jsem se zastavil, abych vzdal úctu Shadu Gaspardovi. Byl tak pozitivní silou v posilovně i na světě. Byl hrdinou v kulturistice, hrdinou ve wrestlingu, a ve chvíli, kdy řekl plavčíkům, aby zachránili svého syna, stal se velkým hrdinou. Mé myšlenky jsou s jeho rodinou," napsal na facebook Arnold Schwarzenegger, jeden z nejúspěšnějších kulturistů historie.

K tragické události se vyjádřil také herec a wrestler Dwayne Johnson, který má přezdívku The Rock."Shad byl dobrý kluk. Moje upřímná soustrast náleží jeho rodině a přátelům."

https://www.facebook.com/arnold/posts/10158243411816760

Gaspard plaval se svým synem necelých 50 metrů od pobřeží, ale ztratil se, když ho zasáhla vlna. Jeho desetiletý syn byl zachráněn, když mu v krizové chvíli několik dalších plavců pomohlo z vody.

V Americe byla založena sbírka na pomoc jeho rodině, která má ulehčit jeho ženě Silianě a třem dětem. Bylo vybráno 100 tisíc dolarů. Částku 40 tisíc dolarů měla věnovat ikona wrestlingu John Cena.

„Shad byl celý náš svět a my jsme byli jeho. Není dostatek slov k popsání toho, co pro nás všechny znamená. On byl naše srdce, naše duše, náš ochránce, náš válečník," napsala na facebook jeho žena.