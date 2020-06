Udrží Hroši s úřadujícími mistry letošní neporazitelnost?

Hrochům zatím všechno vychází. "V prvních dvou víkendech jsme splnili náš cíl - čtyři vítězství s papírově slabšími soupeři. V nadcházejícím víkendu proti obhájcům titulu chceme ukázat, že letos skutečně míříme na nejvyšší příčky," říká trenér Matěj Samek. Oba soupeři jsou zatím útočně naladěni a mají na svém kontě každý přes 40 dobrých odpalů. „Proti Arrows projde náš útok zatím největší letošní výzvou proti silným nadhazovačům podpořeným kvalitní obranou," ví trenér Samek.

Jedním z hráčů, kteří Hrochy prověří, bude reprezentační nadhazovač Ondřej Satoria. „Od Hrochů očekáváme hodně běhavý baseball, jelikož mají v lineupu hodně rychlých běžců. Bude důležité, aby nadhazovači dobře pracovali s běžci na metách." Proti Eagles měli Ostravští horší začátek a museli pak vše dohánět v průběhu zápasu. „V týdnu jsme zapracovali na ofenzívě, abychom byli schopni na soupeře vlítnout hned v úvodu zápasu," avizuje Satoria. V pátek budou startujícími nadhazovači Ondřej Satoria a Tomáš Zachoval, u něhož se bude jednat o extraligovou premiéru. Sobotní utkání zahájí Boris Bokaj a Jan Kucin.

Bitva reprezentačních nadhazovačů

Draky Brno čeká souboj s Kotlářkou Praha. Draci skončili v loňském roce na třetím místě, Kotlářka čtvrtá, oba týmy získaly zatím 3 výhry, a v obou hrají prim reprezentační nadhazovači - Radim Chroust a Ondřej Furko na straně Draků, Jan Novák a Daniel Padyšák na straně Kotlářky. O víkendu to tak bude i jejich souboj.

Na odpalu Pavel Budský.

baseball.cz

„Draci pro nás budou zatím největší výzvou. Jsou silným soupeřem jak v útoku, tak v obraně," ví hrající trenér Kotlářky Scott Mulhearn, jeden z mála cizinců, kteří mohou v letošním extraligovém ročníku hrát. „Myslím, že to bude velice napínavá série," říká mladá dračí naděje Šimon Drápela (ročník 2002), člen reprezentace U18. „Všichni se těšíme, protože proti sobě budou stát čtyři nadhazovači reprezentace. Budeme dělat všechno pro to, abychom si odnesli dvě výhry," ujišťuje. V sobotu budou zahajovat Radim Chroust a Daniel Padyšák, v neděli se představí dva držitelé zlata z ME U23 Lukáš Ercoli a Ondřej Furko.

Budský táhne Techniku

Překvapením soutěže je zatím Technika Brno. Klub, který v roce 2011 získal titul, ale poslední tři sezony hrál pouze o udržení, začal letošní ročník dvěma výhrami nad Blanskem a porazil také Kotlářku. Jeho nejviditelnější posilou je Pavel Budský, jenž svým odpalem stáhl vítězný bod v sobotní zápase. „Bojovali jsme celé utkání, byl to týmový výkon," řekla po zápase legenda českého baseballu. V útoku se ale daří i ostatním členům týmu, Matěj Menšík má na svém kontě dva homeruny a prosazuje se také Robert Regner.

Nyní čeká Techniku nováček soutěže SaBaT Praha, který zatím marně čeká na první extraligovou výhru. Jejich hlavní posilou je reprezentační nadhazovač Jiří Vavruša. Tým zatím bojuje s nevyrovnaností výkonů po celé utkání. O úspěch na Hroších ho připravila jedna směna, ve které obdržel celkem 10 bodů, smůlu měl hned v prvním kole, když nadějně rozehrané utkání s Eagles bylo předčasně ukončeno pro déšť. Sobotní utkání zahájí na nadhozu Michal Kočí a mladík Kryštof Kavan, který nastoupil už v minulém kole. Neděle bude ve znamení Jiřího Vavruši a Radka Buriana,

Další zápasy: Olympia Blansko - Eagles Praha, Tempo Praha - Nuclears Třebíč.