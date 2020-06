Česká unie sportu je připravena obhájit své kroky u soudu

Obvinění České unie sportu se týká tehdejšího dotačního Programu III pro střešní organizace. Podle výpočtů se přidělovaly prostředky nejen pro ČUS, ale také Českému olympijskému výboru (ČOV), České obci sokolské (ČOS) a dalším. Jenže výpočty v návrhu, který předložila úřednice z ministerstva školství, byly provedeny svévolně a bez jakékoliv vazby na deklarované parametry. To potvrdilo také několik posudků.

„K dispozici je několik nezávislých posouzení, ministerstvo si také provedlo vlastní audit. Máme odborný posudek od senátora Lukáše Wagenknechta. Všechny posudky zpochybňují výpočet úřednice a konstatují, že ministerstvo za vedení Kateřiny Valachové nerozdělovalo dotace podle měřitelných kritérií," dodal Jansta. V návrhu na rozdělení Programu III na rok 2017 měla obdržet ČUS částku 48 milionů korun, ČOS 46 milionů korun a ČOV 60 milionů. Posuzovala se jednotlivá kritéria, ve kterých byl ČUS většinou nejsilnější (členská základna, územní pracoviště, majetek a mezinárodní aktivity).

Například úřednice MŠMT udělila 15 milionů korun olympijskému výboru na členskou základnu, i když žádné členy podle podané žádosti nemá. To ČUS s více než milionem členů mělo dostat podle kritérií 20 milionů korun. „Na jedné z našich letošních porad jsem více než 60 předsedů sportovních svazů seznámil s tehdejším návrhem ministerské úřednice MŠMT a vyzval je, ať zvedne ruku ten, kdo by se v mé pozici proti takovému rozdělení neozval. Ruku nezvedl nikdo," popsal Jansta.

„Jsem souzený za to, že jsem upozornil na manipulaci úřednice, která na pozvání předsedy ČOV jezdila na lukrativní zájezdy – olympijské hry a na další jimi pořádané mezinárodní akce. Svévolně zfalšovala výpočet pro rozdělování peněz a jako předseda největšího spolku jsem se přirozeně cítil být ošizen a ozval jsem se. Bojoval jsem za peníze, které měly jít na činnost klubů po celé republice," dodal Jansta ve zprávě pro média.

ČUS se nemohla vyjadřovat k rozdělení?

Česká unie sportu také nechápe, proč se její vrcholní představitelé nemohli vyjadřovat k návrhům na rozdělení dotace, když byli členi poradních orgánů. Například Miroslav Jansta byl ministryní Kateřinou Valachovou jmenován garantem pro dotační Program III a místopředsedou Národní rady pro sport. „Také další střešní organizace se vyjadřovaly k návrhům na rozdělení dotací, měly na to své názory. Přijde nám diskriminační, že my jsme nemohli, a u ostatních to bylo v pořádku?" ptal se Jansta, který rovněž upozornil na to, že ČUS každý rok dostává od státu zcela jinou částku, přitom počet členů a rozsah činnosti se nijak zásadně nemění.

ČUS dále nerozumí tomu, jak mohla porušit pravidla „veřejné soutěže," když se o žádnou soutěž nejednalo, a v jiném případě orgány činné v trestním řízení neposuzují mimořádnou dotaci v podobě 76 milionů korun, kterou bývalá ministryně Kateřina Valachová poslala bez soutěže a bez kritérií olympijskému výboru.

„Předseda ČOV Jiří Kejval se ozval, protože se mu nelíbil návrh na rozdělení dotace na rok 2017 a obdržel od státu navíc skoro 80 milionů korun. My jsme se ozvali s tím, abychom se pokusili návrh zkorigovat, a bylo nám sděleno obvinění a obžaloba," dodal Jansta, který dále upozornil na to, že Český olympijský výbor je přitom polostátní organizace, protože v jeho struktuře působí tři ministerstva.

Pražský vrchní soud už v roce 2018 zrušil zajištění majetku Miroslava Jansty a sekretáře organizace Jana Boháče. Navíc konstatoval, že jako předseda ČUS měl v náplni práce získávání prostředků pro činnost a měl logicky zájem na tom, aby této organizaci byly přiděleny, pokud možno, co největší prostředky a nedopustil se žádných protiprávných kroků.