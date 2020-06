Komisionář Goodell by uvítal Kaepernicka zpět v NFL

Komisionář ligy amerického fotbalu NFL Roger Goodell by rád přivítal zpět v soutěži Colina Kaepernicka, jenž v minulosti upadl v nemilost kvůli poklekání při hymně. Někdejší quarterback San Francisca začal s protestem proti sociálnímu bezpráví a policejní brutalitě s rasovým podtextem v roce 2016 a sklidil za to kritiku a urážky, mimo jiné od prezidenta Donalda Trumpa. Od roku 2017 nenašel v NFL nového zaměstnavatele.

"Pokud by chtěl pokračovat v kariéře v NFL, potřeboval by k tomu tým. Ale já bych to uvítal, podporuju to a vyzývám kluby, aby to rozhodnutí udělaly," řekl Goodell v ESPN. Dvaatřicetiletý Kaepernick má u něho dveře otevřené nejen jako hráč, ale i jako poradní hlas při plánování změn.

Před čtyřmi lety Goodell podlehl hlasu kritiků a poklekání při hymně v NFL zakázal. Nyní ve světle narůstajících protestů hnutí Black Lives Matter a pod tlakem prominentních černých hráčů ligy i bílých hvězd, jako jsou Tom Brady a Aaron Rodgers, ustoupil a za svůj někdejší postoj se omluvil.

"Udělal jsem chybu, že jsem dřív nenaslouchal hráčům NFL. Nyní všechny vyzývám, aby se nebáli ozvat a pokojně protestovat," řekl. NFL podle něho snahy hnutí Black Lives Matter schvaluje a podporuje změny, které pomohou vymýtit systematický rasismus ve společnosti.