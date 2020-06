Baseballistům se nelíbí platové škrty, sezona MLB je v ohrožení

Komisionář Rob Manfred ještě v minulém týdnu hovořil o stoprocentní jistotě, že soutěž začne. V pondělí se však v ESPN vyjádřil jinak. "Majitelé chtějí každopádně hrát, ale to nelze, pokud se nezačne znovu jednat," uvedl.

Poslední návrh ligy počítal podle agentury AP s tím, že zkrácená sezona začne 14. července a každý klub odehraje v základní části 72 zápasů místo obvyklých 162. V takovém případě by baseballisté přišli o 30 procent platu.

"Pořád je to ale o tom, že se nám snaží sebrat víc a víc," řekl ředitel hráčské unie Tony Clark. Majitelé nicméně trvají na tom, že vzhledem k nutnosti hrát bez diváků nebo na neutrálních stadionech jsou platové škrty nezbytné.

Podle návrhu hráčů by sezona obsahovala 114 zápasů a rozšířené play off, v takovém případě by požadovali celý původně dohodnutý roční plat. Majitelé se však obávají nové vlny koronaviru, proto chtějí základní část ukončit už v září a finále o titul dohrát do začátku listopadu.

Obavy, že MLB jen tak nezačne, vzrostly i kvůli novým pozitivním testům na koronavirus. Podle sdělení ligy se jich v poslední vlně "několik" objevilo mezi hráči ze širších soupisek a dalšími zaměstnanci klubů, začátek tréninkových kempů je kvůli tomu v ohrožení.