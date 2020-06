Smutná fakta o smrti juniorské mistryně světa. Pád ze 150 metrů!

Měl to být rutinní výlet s přáteli do hor, kterých šestnáctiletá slečna podnikla během svého krátkého života celou řadu. O to víc následné neštěstí rozpoutalo celou řadu dohadů a spekulací.

Co pravděpodobně za smrtí vycházející hvězdy stojí, přinesla francouzská média. Douadyové se měla stát osudná prudká stezka mezi horami, na které uklouzla a zřítila se do 150 metrů hlubokého srázu.

16-Year-Old Climbing Prodigy Luce Douady Dead After Tragic Fall https://t.co/shwP62goIA — TMZ (@TMZ) June 16, 2020

Podle předběžného vyšetřování Douadyová řádně nepřipevnila bezpečnostní popruhy k zábradlí lemující náročnou stezku, které se uvolnily a následoval nekontrolovatelný pád.

Celé neštěstí staví do ještě horšího světla fakt, že mladá Francouzka údajně danou oblast dobře znala. Dle vyjádření policie je takový typ nehody v velmi vzácný a ojedinělý.

"Luce byla obrovsky talentovanou sportovkyní a velikým příslibem francouzského lezení. Milovala náš sport, její smrt nás všechny zasáhla. Naše láska a podpora míří k její rodině. Navždy zůstaneš v našich srdcích," píše se na webových stránkách Francouzské horolezecké federace.