ČUS: Prokážeme, že ministerská úřednice nepostupovala podle schválené metodiky

Česká unie sportu je obviněná ze zjednání výhody při zadání veřejné zakázky. Její vrcholní představitelé jednali podle státních zástupců tak, aby se v rámci „veřejné soutěže" obohatili na úkor jiné střešní organizace. „Tohle zásadně odmítáme a u soudu přesně popíšeme, jak jsme postupovali také v rámci porad s představiteli ministerstva školství. Jsem obžalován za to, že jsem bývalé náměstkyni řekl, že naše organizace je největší, což prokazatelně je," prohlásil Miroslav Jansta, předseda ČUS.

Podstata celého problému v obvinění České unie sportu spočívá v tehdejším neinvestičním dotačním Programu III pro střešní organizace. ČUS má k dispozici několik posudků, které konstatují, že ministerstvo školství za vedení Kateřiny Valachové nerozdělovalo dotace podle měřitelných kritérií. A úřednice navrhovala částky pro organizace naprosto svévolně a bez logických mechanismů. Česká unie sportu je připravena toto tvrzení prokázat.

„Úřednice MŠMT zcela nepochopitelně nepostupovala podle schválené metodiky, která byla probíraná a schválená na poradách Národní rady sportu, kde jsem byl v pozici místopředsedy," dodal Jansta, který byl zároveň garantem Programu III. V rámci něho se už v polovině roku 2016 poradní orgány a zejména úřednici MŠMT shodli na tom, že tento dotační neinvestiční program bude podporovat širokou základnu výkonnostních sportovců, rozvoj sportu pro všechny a posilovat roli regionálních a místních sportovních center.

„Nejhlavnějším kritériem pro rozdělení dotací přes tento program byla tedy členská základna a počet územních pracovišť. To nám jasně ukazují výstupy z pracovních skupin na MŠMT, které vycházejí z vládou přijaté koncepce Sport 2025. V těchto parametrech je ČUS suverénně nejsilnější. Přesto jsme měli na rok 2017 dostat méně prostředků z Programu III než Český olympijský výbor, který žádné členy podle jejich podané žádosti nemá," vysvětlil Jansta v tiskové zprávě pro médie. Česká unie sportu má více než milion členů a celkem 91 servisních center v okresech a krajích, kde pracuje 238 expertů, z toho pouze 71 na plný úvazek. K dispozici jsou pro více než 7000 sportovních klubů a tělovýchovných jednot.

Prostředky z Programu III jdou právě na činnost center, které v terénu pomáhají klubům se žádostmi o dotace a s mnoha dalšími potřebnými věcmi, aby vůbec mohly fungovat. „Jako předseda ČUS jsem povinen bojovat za sportovní kluby a jednoty. V žádném případně jsme se neobohatili na úkor někoho jiného, pouze jsme upozornili na návrh úřednice MŠMT, který absolutně nereflektoval schválenou interní metodiku. Mrzí nás, že si to nedokázala pohlídat tehdejší ministryně Kateřina Valachová," doplnil šéf ČUS. „Ministerstvo navrhlo pravidla rozdělení, ale tím návrhem je zároveň naprosto popřela."

Dále je prokazatelné, že úřednice MŠMT, která přišla s návrhem na rozdělení dotací programu pro střešní organizace na rok 2017, pravidelně jezdila na pozvání předsedy ČOV na olympijské hry a na další lukrativní zájezdy v rámci mezinárodních akcí. „To my jsme mohli úřednici pozvat leda do polorozpadlých zázemí tělovýchovných jednot, česká sportoviště jsou totiž v průměru 50 let staré. Proto jsme rádi, že vznikla Národní sportovní agentura, která nastartuje transparentnější rozdělení peněz podle měřitelných kritérií a za dodržení schválené metodiky," dodal Jansta.