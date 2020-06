Nová výzva! Bývalá krasobruslařka točí filmy pro dospělé

Narodila se ve Filadelfii v rodině přistěhovalců z Filipín a od malička sportovala. V roce 2006 skončila na americkém juniorském šampionátu třetí, i mezi dospělými se v krasobruslařské velmoci později umístila v elitní desítce. Chvíli závodila za Filipíny, pak ale přišlo zranění a sen v podobě startu na olympijských hrách v Soči se rozplynul. Melissa pověsila brusle na hřebík.

„Odjela jsem do Thajska a v roli trenérky se snažila pozvednout úroveň tamních krasobruslařů. Jenže jsem byla příliš mladá, bylo to složité," vysvětlovala, proč se brzy vrátila do malého městečka poblíž Colorada. Jenže práce v malém obchodu a později v baru ji neuspokojovala, problémy řešila alkoholem, dostavily se i deprese.

Melissa Bulanhaguiová na americkém šampionátu v roce 2007

Rozhodla se tedy odjet s přítelem do Kalifornie, kde začala točit s webkamerou lechtivé sekvence. „Za chvíli jsem vydělala 200 dolarů (přes 4,5 tisíce korun). Povzbudila mě i moje nová spolubydlící, a tak jsem se tomu začala věnovat naplno," prozradila devětadvacetiletá tmavovláska.

Zobrazit příspěvek na Instagramu 🄾🄽🄻🅈🄵🄰🄽🅂.🄲🄾🄼/🄹🄰🄳🄰🄺🄰🄸 Příspěvek sdílený Jada Kai | Model (@officialjadakai),Čen 15, 2020 v 1:18 PDT

Její příběh není zdaleka ojedinělý. Již před časem se rozhodly po ukončení sportovní kariéry natáčet pornofilmy třeba bývalá australská automobilová závodnice Renée Gracieová (na instagramovém snímku dole) či sportovní gymnastka Verona van de Leurová z Nizozemska.