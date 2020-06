Český ateliér ADR dostal cenu MOV za udržitelnou architekturu

České stavební a výtvarné řešení domů v dějištích olympijských her a realizace populárních olympijských festivalů má ve světě zvuk, který je od nynějška stvrzený trofejí. Ateliér ADR dostal od Mezinárodního olympijského výboru za výjimečný přínos v oblasti sportu a olympijského hnutí ocenění s názvem Sport a udržitelná architektura.

Ateliér ADR založený architekty Petrem Kolářem a Alešem Lapkou spolupracuje s Českým olympijským výborem osm let. České domy, které navrhli, zaujaly jak na hrách v Londýně 2012, tak předloni v Pchjongčchangu.

Úspěšné jsou rovněž olympijské festivaly, při kterých mohou fanoušci sledovat dění na olympiádě a zároveň si vyzkoušet samotné sporty. Tato myšlenka se rozšířila i do jiných zemí. Letos měly festivaly vzniknout v dalších 18 státech, ale po odložení tokijských her kvůli koronaviru se uskuteční až za rok.

"My jsme jedním z tisíce střípků, který vše vytváří, a kdyby jeden vypadl, tak to nefunguje. Jsme rádi, že se naše práce vryla do paměti českého národa i na mezinárodní úrovni. Když vidíte, že se myšlenka povedla a dostanete ještě medaili, tak máme stejnou radost jako sportovci," řekl Kolář při přebírání ceny.

"Pětadvacet let jsme sportovali, až jsme se dostali na olympiádu a dokonce získali medaili. Co víc si přát," doplnil Lapka.