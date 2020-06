ČUS kvůli koronaviru a nižší dotaci čeká schodek přes 56 milionů

Česká unie sportu (ČUS) kvůli omezením proti šíření koronaviru a očekávané nižší státní dotaci počítá pro letošní rok se schodkem 56,6 milionu korun. Při valné hromadě v Nymburku to řekl generální ředitel ekonomických agend ČUS Pavel Benda s tím, že se konečný deficit ještě může změnit. Loni největší střešní sportovní organizace v Česku hospodařila s přebytkem takřka 12,6 milionu korun.

Uzavření sportovišť v březnu dopadla také na areály, které provozuje ČUS - lyžařské středisko Zadov, sportovní centrum Nymburk a plavecký stadion v Podolí. "Zadov snad udržíme nad nulou, protože jsme tam stihli do 12. března sice mizernou, ale celou zimní sezonu. Když nebudeme dělat velké opravy, tak tam bychom v zisku být mohli," poznamenal Benda.

U zbývajících dvou areálů, které se začaly postupně otevírat do 25. května, jdou ztráty do desítek milionů korun. "Na tržbách přijdeme zhruba o 51,5 milionu. Očekávaná ztráta v hospodářské činnosti je 36,3 milionu korun," řekl Benda.

Zásadní bude návštěvnost venkovního bazénu v Praze - Podolí. "Počítá to s tím, že letní sezona v Podolí proběhne běžně. Pokud by nebyla, tak se to může změnit i v řádech desítek milionů korun," řekl. Denní tržba v Podolí bývá mezi půl milionem až milionem korun.

"Počítáme v plánu se 35 miliony"

Otazník se rovněž vznáší nad tím, kolik peněz letos ČUS dostane z výzvy pro střešní sportovní organizace. Loni to bylo 65 milionů korun, pro letošek je pro všechny organizace vyčleněno zatím 40 milionů korun, takže přidělená částka bude podle všeho výrazně nižší. Konkrétní informace ještě ČUS od ministerstva nemá. "Nemáme vůbec představu, co bychom měli dostat. Počítáme v plánu se 35 miliony. Počítáme s tím, že všechny dotace, které přijdou, půjdou do servisních center," uvedl Benda.

Na činnost servisních center, která v regionech poskytují podporu sportovním klubům a tělovýchovným jednotám, je potřeba zhruba 50 milionů korun. Patnáct milionů proto plánuje ČUS dodat z vlastních zdrojů.

Také kvůli tomu očekává unie v hlavní činnosti schodek 20,3 milionu korun. Měl by se pokrýt z dividend od soukromých provozovatelů skiareálů ve Špindlerově Mlýně a Peci pod Sněžkou, které ČUS odhaduje na 23,7 milionu korun.