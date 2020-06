Kotlářka jasně ovládla baseballové derby na hřišti Eagles

Celkem šest směn držel Daniel Padyšák, reprezentační nadhazovač Kotlářky, pálkaře Eagles bez dobrého odpalu. Na metu se podívali pouze Antoň, Bužga a Bauer po metách zdarma a jednom trefení. Zato pálkaři Kotlářky se do startujícího Šimona Blažka i Ondřeje Hegra pustili bez respektu. Hned po první směně svítilo na ukazateli skóre 3:0 v jejich prospěch. Po 5. inningu už to bylo 8:0 i díky homerunu Jakuba Sládka.

„Všem nám to hezky sedlo," pochvaluje si Sládek, autor 59 extraligových homerunů. Rozdílový výsledek 10:0 zajistil třímetovým odpalem Martin Mužík, který proměnil v dobý odpal tři ze svých pěti startů na pálce. Ceněnou statistiku pokazil Padyšákovi zadák domácích Marek Chlup v dohrávce 7. směny.

„Chtěl jsem samozřejmě no-hitter odházet, což se nepovedlo, ale to je baseball. Plán byl přijet sem a vyhrát a nevyužít při tom moc nadhazovačů, a to se povedlo. Házelo se mi skvěle, zápas se vyvíjel dobře a soupeři jsme nedali šanci," líčí Padyšák.

Rozdílový výsledek udržel při své extraligové premiéře nadhazovač Vojtěch Vlach, který zahrál výborně také v poli, kdy zachytil nepříjemný odpal a rozehrál do dvojitého autu. „Byl jsem nervózní, ale pak se vše vyvíjelo tak, jak to znám a bylo to nakonec v pohodě. Podrželo mě pole, já jsem jen udělal svoji práci," je také on spokojený.

Kotlářka tak zůstává před víkendovými zápasy v čele extraligové tabulky s osmi výhrami a jednou porážkou. V sobotu a v neděli hraje s Hrochy Brno, kteří jsou aktuálně na sedmém místě. Eagles jsou čtvrtí a o víkendu je čeká Technika Brno, nyní na páté příčce. Do bojů o titul postupuje prvních šest týmů. Základní část končí 12. července.

Baseballová extraliga: Eagles Praha - Kotlářka Praha 0:10