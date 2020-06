Střelec Nýdrle trefil světový rekord, ale jen na domácím závodě. Evropu i olympiádu o rok odložili

Zatímco někteří sportovní střelci se potýkají s motivací a tím i formou, brokovému střelci v disciplíně skeet Tomáši Nýdrlemu to pálí jedna radost. Jednatřicetiletý světový šampión vyrovnal v kontrolním závodě světový rekord 125 terčů v základní části. Nikam se ale nezapíše, hřeje jen jeho samotného. Evropský šampionát, na kterým se chystal trefit účastnické místo v olympijském Tokiu, i samotnou olympiádu o rok odložili...

Trénujete, ale závody máte jen v rámci Česka. Chybí vám hodně ty zahraniční?

Samozřejmě chybí, na zrušeném mistrovství Evropy jsem měl střílet o účastnické místo na olympiádě v Tokiu. Obojí bylo o rok odloženo. Už jsem se s tím vyrovnal a nijak to neprožívám. Beru věci tak jak jsou. Tato sezóna je jiná, svým způsobem volnější. Máme alespoň pár závodů v rámci republiky.

Například jeden kontrolní a pohárová, jak se vám v nich daří?

Skvěle! V základním závodě jsem trefil všech 125 terčů, takže jsem vyrovnal světový rekord. Nešlo ale o oficiální mezinárodní závod, takže do tabulek světový rekordů připsán nebudu. Těším mě, že jsem si vytvořil svoje osobní maximum. Kdybych v téhle formě byl na evropském šampionátu nebo už na olympiádě... Co se dá dělat. Je to alespoň důkaz, že způsob přípravy a načasování formy jsme zvolili správně.

Vy máte na závodech, na nichž se střílí o olympiádu docela smůlu...

To tedy ano (usmívá se). Na Evropských hrách jsem skončil druhý, když účastnické místo bral jen vítěz. Loni jsem vyhrál mistrovství světa, ale tam se kvóta placy, jak jim říkáme, nerozdávaly, protože na světovém šampionátu se o ně střílelo rok před tím. A teď mi poslední možnost trefit Tokio o rok odsunuli...

Najdete na stávající situaci nějaká pozitiva?

Moc jich není, ale něco přeci. V tréninku se mohu zaměřit na odstranění chyb, které dělám, v sezóně na to není dostatek času. A doma využívám většího volna k rekonstrukci domu a věnuji se rodině. Doháním tak letité resty a dělám věci, k nimž bych se dostal až v listopadu.

Chystají se závody na Slovensku a Kypřané dokonce nabídli uspořádání evropského šampionátu. Vyrazíte mimo republiku?

Slovensko je asi za tři týdny. Plány měníme operativně podle situace, takže na Slovensko nejspíš vyrazím, každý závod je dobrý. Evropský šampionát je ještě ve hvězdách, přesněji, národní federace zvažují, zda by jejich reprezentanti jeli nebo ne. Nebude se tam ale střílet o žádná účastnická olympijská místa. Klíčový pro uspořádání bude zájem zemí. Vzhledem k situaci s cestováním není jasné, kdo by mohl přijet, a kdo ne. Uvidí se také, jaký bude vývoj kolem koronaviru. Šampionát by měl být na přelomu září a října. Kdyby se uskutečnil, asi bych jel, absolvoval bych letos alespoň jeden velký mezinárodní závod.

Kolega z královehradecké Dukly David Kostelecký říkal, že co se týká cestování na závody poněkud zlenivěl...

Tak tenhle problém nemám. Já bych na závody cestoval rád, ale není kam. Závodíme v Brně a Hradci Králové, v plánu je ještě Plzeň. (usměje se)