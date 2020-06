Arrows zvládli tři vítězné zápasy, Kotlářka okusila druhou porážku

Arrows Ostrava zvládli úspěšně tři utkání ve třech dnech a dostali se do vedení průběžné extraligové tabulky. Na jejich úrovni se drží Kotlářka Praha, které Hroši Brno připravili teprve druhou porážku v sezoně. Extraliga pokračuje již v úterý zápasem mezi Nuclears a Technikou, zajímavý duel mezi Kotlářkou a Eagles se bude hrát ve středu. Vzhledem k odloženým zápasům se hraje také ve čtvrtek a klasicky pak od pátku do neděle.

Páteční duel v Ostravě musel být pro déšť odložen, a tak se v sobotu hrál v Třebíči double. V prvním utkání obhájci titulu vyhráli 4:1, ve druhém 4:2. „Oba zápasy byly do posledních směn vypjaté a rozhodovaly maličkosti. I přes trápení v útoku jsme ale v obou zachovali klidnou hlavu a oba se nám podařilo dotáhnout do vítězného konce," kvituje ostravský Daniel Černý. „Vyrovnané zápasy, na konci nám to bohužel u obou uteklo. Nedohráli jsme je do konce, což nás stálo vítězství," je naopak zklamaný Marek Krejčiřík z Nuclears.

Třetí víkendovou výhru pak přidali Arrows v neděli na hřišti extraligového nováčka SaBaT Praha. Domácí začali výborně, vedli 2:0, ale zkušení hosté následně celý zápas pálkařsky opanovali a vyhráli 15:2. „Dva body soupeře v první směně nás nastartovaly. Ve druhé jsme stav dorovnali a v další se ujali vedení, které jsme až do konce zápasu kontrolovali," hodnotí Černý.

Kotlářka Praha přišla o víkendu o šňůru sedmi výher, udržela ale domácí neporazitelnost. První zápas s Hrochy Brno měl divoký začátek - první dvě směny se hrály hodinu a padlo v nich celkem 8 bodů. V průběhu utkání, ale domácí převzali iniciativu nakonec i díky 16 hitům vyhráli jasně 10:4. První letošní homerun odpálil Martin Mužík. Po zranění se po třech týdnech objevil v utkání také nadhazovač Jan Novák, strávil na kopci dvě směny a sám zahrál 5 autů. „Házelo se mi fajn, je dobrý pocit být zpátky ve hře, naštěstí to vyšlo a padalo to."

Hroši se revanšovali

Odveta v Brně ale Hrochům vyšla a po výhře 6:1 jsou zase trochu blíže postupu do TOP6. V jejich dresu se letos na prkně poprvé představil zkušený John Hussey a připsal si první winner. Kotlářka protočila celkem čtyři nadhazovače a zápas nakonec ukončoval Daniel Vavruša.

Na hraně postupového místa se pohybuje Technika Brno, kterou čekala série s Eagles Praha. V sobotu na Kraví hoře byl k vidění útočný baseball - 27 hitů, z toho 2 homeruny. Hosté vyhráli 10:6. Nedělní utkání v Praze pak bylo jasnou záležitostí Eagles. Odpálili celkem 20 hitů a nakonec vyhráli rozdílovým výsledkem 14:4 po 8 směnách. Pálkařem víkendu byl Jonáš Výbora s 8 hity z 11 startů. „Statistika zní dobře, občas to sedne, ale pak jsou dny, kdy netrefíte ani merunu," culí se Výbora a dodává: "Po dvou porážkách s Draky a Kotlářkou jsme se zvedli a odehráli dva útočné zápasy. Vše dobře fungovalo."

Tempo Praha chtělo po výhrách nad Hrochy přiživit své naděje na TOP6, stáli proti němu však zkušení Draci Brno. V sobotu doma vyhráli 4:0 a v neděli v Praze 11:1.

Baseballová extraliga: Pátek Olympia Blansko - SaBaT Praha 10:13 Sobota Draci Brno - Tempo Praha 4:0 Kotlářka Praha - Hroši Brno 10:4 Nuclears Třebíč - Arrows Ostrava 1:4 a 2:4 SaBaT Praha - Olympia Blansko 9:12 Technika Brno - Eagles Praha 6:10 Neděle Tempo Praha - Draci Brno 1:11 Eagles Praha - Technika Brno 14:4 Hroši Brno - Kotlářka Praha 6:1 SaBaT Praha - Arrows Ostrava 2:15