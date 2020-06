Svaz stále počítá s juniorskou Grand Prix krasobruslařů v Ostravě

Český krasobruslařský svaz stále počítá s juniorskou Grand Prix v Ostravě. Elitní seriál pro mladé krasobruslaře by se měl do Česka vrátit po dvou letech, v Ostravar Aréně se mají představit 24. až 26. září. Nikdo ze zahraničních závodníků zatím účast definitivně nepotvrdil, protože cestování po světě je nadále omezené kvůli koronaviru.

Juniorská Grand Prix mívá sedm soutěží a následné finále, které je společné se seniorskými kategoriemi. Z plánovaného příštího ročníku vypadly závody v kanadském Richmondu a Košicích. Seriál by měl odstartovat 9. září v Budapešti.

Ostravská zastávka má být třetí v pořadí. "Momentální situace není jednoduchá. Postupně restrikce padají a my se snažíme a věříme, že vše dopadne. Stoupá i množství diváků, kteří na těchto hromadných akcí mohou být. Ale stále se řeší otázka hotelů. Předběžně jsme domluveni na tom, že kvůli této soutěži se naplno otevřou i hotely, protože jejich kapacitu jsme schopni využít na sto procent včetně stravování a doprovodných služeb," uvedl předseda svazu Stanislav Žídek v tiskové zprávě.

Otázkou je příjezd krasobruslařů z ciziny. "Účast žádného ze zahraničních závodníků není potvrzena. Vše bude záležet na tom, která země povolí oficiální cestování a jaké budou podmínky. Není zde jen riziko opuštění země, ale také návratu, kdy v mnoha případech budou muset následně dodržet čtrnáctidenní karanténu," uvedl Žídek.

V juniorské Grand Prix závodí krasobruslaři od 13 do 19 let, přičemž pro mužskou polovinu tanečního páru a sportovní dvojice je věkový limit 21 let. Svaz chce ostravský závod uspořádat stůj co stůj. "Děláme vše pro to, aby se juniorské Grand Prix konalo, a to především pro naše reprezentanty," prohlásil Žídek.

Mezinárodní krasobruslařské závody jsou stejně jako další velké sportovní akce závislé na cestování. Pro seniory je zatím první menší závod naplánovaný na 17. až 19. září do kanadského Oakville. Seniorská Grand Prix by měla začít 23. až 25. října v Las Vegas, ale její termínovou listinu mezinárodní federace ISU označuje jako provizorní.