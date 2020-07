Šipkař Sedláček v koronavirové přestávce dostavěl dům, nyní chce mezi nejlepšími do finále

Sportovní svět se po pandemii koronaviru pomalu rozjíždí. Restartu se dočká také Karel Sedláček, alias Zlej Kája, nejlepší český šipkař. Ten v úterý odletí do Anglie, kde ho čeká série pěti prestižních turnajů Player Championship. Během pauzy se mu povedlo dostavět dům, zahrál si ale také online turnaje. "To byl pro mě úplně nový zážitek, už se ale těším na živé turnaje," uvedl Sedláček v tiskové zprávě pro média.

Získal jste PDC kartu, ale potom začala pandemie koronaviru. Jak jste využil neplánované volno?

Volný čas jsem využil hlavně pro rodinu. Dokončujeme stavbu rodinného domu, takže jsem čas využil výborně. Samozřejmě jsem vždy našel čas i na trénink.

Hrál jste i na online turnajích z pohodlí domova. Byl to velký nezvyk?

Byl to pro mě úplně nový zážitek, ze začátku to nebylo úplně ono, ale potom jsem se uvolnil a předváděl jsem kvalitní šipky. Bohužel jsem prohrál vyrovnaný zápas s Robem Crossem (mistr světa z roku 2018), ve kterém jsem vedl, ale nakonec ho nedotáhl. Každopádně to byla zajímavá zkušenost.

Dá se srovnat tlak z reálných turnajů a těchto online akcí?

Nedá, protože v realitě jste s protivníkem přímo u terče a za vámi bouří diváci, takže je to samozřejmě úplně o něčem jiném. Takhle jste zavřený v místnosti maximálně s pár známými. Srovnává se to těžko a podle mě to ani nejde.

Na začátku července se ale turnaje ve Velké Británii zase rozjíždějí, cítíte formu?

Příprava vrcholí, trénuji téměř každý den. Ve Velké Británii bude turnajů hodně v krátkém časovém sledu, takže věřím, že se do optimální pohody dostanu přímo na místě.

Hrát se bude bez fanoušků, nebude to atmosférou podobné zmíněným online turnajům?

Některé turnaje Player Championship se hrají i za normálních okolností bez diváků, takže v tomhle ohledu to není žádná novinka. Jde o to, že normálně si každý hráč může vzít někoho sebou, což bude teď trochu omezeno. Bude to takové komornější, ale těším se na to stejně moc. Už mi turnaje a vše okolo chybělo. Hlavně, aby tam všechno proběhlo bez problémů.

Jste v kontaktu s elitními šipkaři ze zahraničí?

Samozřejmě, píšeme si o takových základních organizačních věcech a jak se situace vyvíjí u nich doma. Ostatní hráči se na to samozřejmě těší, protože pauza byla dlouhá a živé turnaje jsou něco jiného.

S jakým cílem poletíte do Anglie?

Pokusím se opět předvést svůj nejlepší výkon a tajně doufám, že se během těch pěti dnů rozehraju na vynikající úroveň. Rád bych se dostal v některém z těch turnajů do finále.

Jaká opatření budete muset dodržovat při cestě do Velké Británie a po návratu do Čech?

Po příletu do Anglie musím vyplnit nějaké formuláře a pak nás zavřou do komplexu, kde se budou hrát jenom šipky. Každý hráč musí podstoupit test na koronavirus a pokud bude mít negativní výsledek, tak teprve potom může hrát. Kdyby někdo měl pozitivní test, musel by do karantény. Ale na to vůbec nemyslím.

Už se těšíte na podzimní Czech Open?

Strašně moc, odehrál jsem v hale Královka už dvě exhibice a hraje se mi tam skvěle. S domácími fanoušky v zádech to bude pro mě takový zlatý hřeb celé sezony, takže se už nemůžu dočkat a chtěl bych pozvat všechny milovníky šipek.