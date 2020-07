Výlet do Brna se Eagles nevydařil, prohráli i s Draky

Víkend v Brně se baseballistům pražských Eagles nevydařil. V sobotu podlehli Hrochům a v nedělním šlágru extraligy pak také Drakům. Až poslední týden základní části rozhodne o kompletním složení elitní šestky, která postoupí do bojů o titul. Dvojzápas mezi Tempem Praha a Technikou Brno přinesl oběma týmům po jedné výhře a v tabulce jsou dál seřazeny na šesté a sedmé příčce. Páté místo drží Hroši.

Draci Brno hostili loňského finalistu a očekával se vyrovnaný duel. Jenže Eagles nedokázali vyzrát na reprezentačního nadhazovače Radima Chrousta a zápas tak skončil jednoznačně 11:1. Na domácí pálce se homerunem zaskvěl Přemek Chroust, pro kterého to byl první odpal za plot v sezoně. „Celý zápas jsme kontrolovali. Od začátku jsme do toho ‚mlátili', přidávali body. Radim házel výborně," kvituje Přemek Chroust.

Technika Brno si vítězstvím 11:8 v odvetě po sobotní prohře 2:6 udržela naději na postup. Domácí dokázali Tempu odskočit šesti doběhy v dohrávce sedmé směny. Zápas zkušeně doházel matador Martin Střítecký, který hraje už 26. extraligovou sezonu.

Zatímco Kotlářka Praha bude bojovat o titul, Nuclears Třebíč čekají boje o udržení. Jenže vzájemná konfrontace skončila smírně, když nejdříve Kotlářka doma zvítězila 11:1 a o den později zase Třebíč před svými fanoušky 6:4. Tým z Vysočiny se mohl spolehnout hlavně na Lukáše Hloucha, který odházel výborných sedm směn a položil tak základ pro vítězství svého celku.

„Stavěli jsme na Hlouchově výborném výkonu na kopci. My jsme pak v sedmé směně udělali zbytečně několik chyb a pustili Kotlářku do tlaku. V osmé směně jsme si to naštěstí vzali zpátky po homerunu Marka Krejčiříka, který pak zápas i na kopci uzavřel," hodnotí Jan Urbánek, trenér Třebíče.

Základní část pokračuje již v pondělí. Důležité souboje čekají týmy na hraně postupu do TOP6 od pátku do neděle, kdy se první část extraligy uzavře.

Baseballová extraliga: Draci Brno - Eagles Praha 11:1 Technika Brno - Tempo Praha 11:8 Nuclears Třebíč - Kotlářka Praha 6:4