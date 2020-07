Vrcholný dostih v Lysé vyhrál po těsném finiši opět Aeneas

žokej Jan Kratochvíl a osmiletý hnědák No Time To Lose. Ilustrační foto

Do cílové roviny přitom vběhl se zhruba jednodélkovým náskokem soupeř s Markem Stromským. Těsně před tím měli oba lídři potíže na předposlední překážce. "Aeneas ale ukázal, že už má nějaké zkušenosti, a ustál to. Pak se tam dostal Mára přede mnou, tak jsem musel počkat, jiná možnost nebyla, než ho objet. Zkusil jsem to až v cílový rovině a on zabojoval a vyhrál o nějakou půldýlku," řekl v České televizi Kratochvíl, který dostih vyhrál potřetí za sebou. V roce 2018 to dokázal s Buonarrotim.

Dostih dokončili jen čtyři koně z osmi startujících. Třetí se ztrátou osmi délek doběhl Larizano.