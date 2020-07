Ludík sní o olympiádě a vyhlíží svatbu. Do Tokia by rád letěl i s partnerkou

„Veškeré badmintonové dění se má znovu rozběhnout v září. Čekají mě tudíž ještě dva perné tréninkové měsíce. A o olympiádu se zase začne bojovat v novém roce. Jsem momentálně na hraně nominace. Na devadesát procent bych podle průběžného pořadí do Tokia letěl. Každému se počítá deset nejvydařenějších turnajů a já udělám maximum, abych si svoje současné postavení ještě trochu vylepšil. Chci mít naprostou jistotu," předsevzal si Ludík.

Netají, že start v Tokiu je jeho velikým snem. Touží napodobit sestru Kristínu, která se zúčastnila bojů pod pěti kruhy dokonce třikrát. „Obětoval jsem tomu skoro patnáct let života. Už před čtyřmi roky jsem byl docela blízko účasti v Riu, avšak Petr Koukal byl tehdy o kousek lepší. Tentokrát bych hrozně nerad mezi vyvolenými chyběl," říká rezolutně.

Ludík se snaží příliš nevnímat nejistotu, zda se odložené OH v novém termínu skutečně uskuteční. „Tohle nemohu na rozdíl od svých výkonů nijak ovlivnit. Pevně ale věřím, že napodruhé už všechno klapne," přeje si vroucně.

Za normálních okolností by vyrážel na badmintonové turnaje z Dánska, kde obvykle tráví podstatnou část roku. Kvůli koronavirové krizi se však už několik měsíců připravuje v Brně, kde má od bratra pronajatý byt. Jeho tréninkovým parťákem je nejčastěji druhý nejlepší Čech Adam Mendrek, s nímž v minulosti neměl nejlepší vztahy. „To už je pryč. Poslední dobou jsme k sobě našli cestu. Teď se vzájemně respektujeme, chováme se k sobě korektně. Troufal bych si i říct, že jsme kamarádi," tvrdí Ludík, jenž pochází ze slovenského Trenčína.

V boji o Tokio se vzájemně podporují se snoubenkou Kate Foo Kuneovou, která reprezentuje Mauricius. „Je na tom v olympijské kvalifikaci zhruba stejně jako já. Také ona si potřebuje svoje postavení minimálně udržet nebo se raději ještě malinko posunout výš. Moc by nás potěšilo, kdybychom se do Japonska podívali oba. Svět se ale určitě nezboří, když se to povede pouze jednomu z nás. Já to Kate hrozně přeju," svěřil se.

Sblížili se před rokem a půl v Dánsku v badmintonovém centru. „Předtím jsme se už trochu znali z turnajů. Kate mi imponovala obrovskou svědomitostí a pracovitostí. Záhy jsme zjistili, že si skvěle rozumíme a máme spoustu společných zájmů. Mluvíme spolu anglicky. Angličtinu naštěstí ovládají i její rodiče, které jsem poznal před rokem během turnaje na Mauriciu," těší Ludíka.

Do Tokia by už příští rok vyrazili jako manželé. „Rozhodli jsme se, že využijeme současného hluchého období, kdy se ještě v badmintonu nic moc neděje. V polovině srpna budeme mít v Brně svatbu," prozradil natěšeně.