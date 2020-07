Úmorné cestování unavilo Sedláčka. Zlej Kája přesto slavil jednu výhru

Na Sedláčkovi se projevila únava z náročné cesty k turnaji. Z domova až na hotel putoval skoro devatenáct hodin, což je pořádný maraton. „Po těch problémech s příletem tam z mojí strany bylo i pár světlých okamžiků. Výkon v prvním utkání se mi docela zamlouval. Byl jsem si docela jistý a šlo mi i zavírání," oddechl si Zlej Kája poté, co zvládl úvodní bitvu a vyhrál 6:1.

„Bohužel v dalším utkání se to na mě podepsalo," naznačil Sedláček, že druhé vystoupení v jeho podání mohlo být lepší. „Strašně jsem si na Andyho Hamiltona věřil, trénovali jsme spolu před utkáním, zahráli jsme si na deset vítězných. Sice vyhrál 10:9, ale byl to krásný zápas. Věřil jsem, že to můžu zvládnout," konstatoval český šipkař.

Nakonec zápas prohrál 4:6. „Měl jsem skvělý nástup, ale on mě dorovnal a byla z toho tahaná. Mně pak odešly síly, celkově to bylo hodně náročné," přiznal Zlej Kája, který věří, že další vystoupení na turnaji už budou lepší.

Za sebou má český reprezentant premiéru i v roli počtáře. „Počítal jsem hned dvakrát. Jednou jedenáct legů, podruhé deset. Kvůli koronaviru na turnaji nejsou zapisovači, takže to tak bude i dál. Kdo prohraje, bude počítat," usmál se Sedláček.