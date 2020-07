Až mi malinko pomůže štěstí, věřím, že dojdu daleko, hlásí Zlej Kája

Zlej Kája se ve třetím turnaji Players Championship v Anglii polepšil a na rozdíl od čtvrtečního vystoupení odehrál dvě utkání. Na cestě turnajem nakonec nejlepšího českého šipkaře zastavil Jihoafričan Devon Petersen, jednapadesátý hráč světa vyhrál 6:4. „Pocity jsou skvělé. Ten turnaj je skvělý. Je to i o štěstí. Až mi jednou malinko pomůže, tak v jednom turnaji dojdu daleko," konstatoval Karel Sedláček, rodák z východočeského Červeného Kostelce.

Páteční turnaj rozjel český šipkař skvěle, když vyhrál na Skotem Ryanem Hogarthem 6:2. „Znám ho už z Czech Open, kde jsem ho vyřadil ve čtvrtfinále. Nastupoval jako náhradník a neměl to jednoduché," zhodnotil nejprve kvality svého soka. Ten i přes porážku Zlého Káju na úvod trápil. „Hned druhý leg zavřel 144 kou. Byl to zajímavý zápas. Měl jsem víc štěstí, slušně jsem zavíral a uhrál jsem to 6:2," oddechl si Sedláček.

V dalším utkání ho čekat velmi kvalitní soupeř, čtyřiatřicetiletý Devon Petersen. „Nastoupil fantasticky, zavřel jedenáctou a čtrnáctou šipkou. Připadal jsem si jako páté kolo u vozu," usmál se při vzpomínce na úvodní legy Zlej Kája.

Nejlepší český šipkař Karel Sedláček.

Sportegy

Nezpanikařil a snažil se soustředit na svou hru. „Říkal jsem si, hraj a přijde tvoje šance. Tlačil jsem a šly mi náhozy i zavírání," potvrdil český šipkař zlepšení.

Zápas zdramatizoval. Klíčový moment zápasu ale v osmém legu nezvládl. „Přišla moje obrovská chyba. Mohl jsem Devona brejknout na 4:4. Měl jsem dvě šipky na double osm, ale nevyužil jsem to. Zavřel Devon a vedl 5:3," popsal rozhodující chvíli Zlej Kája. Pak se mu sice povedlo snížit, jenže Jihoafričan př svém podání utkání ukončil. „Dvanáctou šipkou pro sebe urval krásný desátý leg a tím i vítězství," uznal kvalitu soupeře Čech.

I když se opět loučil s turnajem už po druhém utkání, klání nejlepších šipkařů světa si užívá. „Cítím se skvěle, ale samozřejmě dělám i chyby, jako každý. Je tu nejlepších 128 hráčů a všichni mají ohromnou kvalitu, takže každý vyhraný zápas je pro mě super," líčil Sedláček.

Pochopitelně by byl rád, aby se v turnaji udržel déle a postoupil třeba i do závěrečných fází. „Zatím se mi na první výhru nepovedlo navázat. Ale podívejte se na obrovská jména, která vypadla už v prvním kole. Jde fakt i o štěstí," prohlásil s vírou, že se mu povede splnit cíl a on dosáhne v jednom ze zbývajících turnajů třeba na čtvrtfinále.

„Chci se o to pokusit a věřím, že až mi pomůže malinko štěstí, tak v jednom turnaji dojdu daleko," dodal a připomněl, že zatím na turnaji vícekrát počítal zápasy soupeřů, než kolik jich sám odehrál. „Napočítaných mám šest zápasů, odehrál jsem pět. I to je zajímavá nová zkušenost," usmál se s vírou, že už další den může poměr změnit a odehraných bitev bude víc.