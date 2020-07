Softbalistům začíná tvrdá bitva o play off. Zabojovat musejí favorizovaní Hroši

Drama a boj do posledního zápasu. Základní část mužské softbalové extraligy graduje a již o tomto víkendu se odtajní šestice nejlepších týmů, které se dostanou do play off. To by pravděpodobně nemělo minout hráče z Chomutova a Locos Břeclav, kteří vedou tabulku. Naopak místo mezi nejlepšími nemají zdaleka zajištěné Hroši Havlíčkův Brod. Úspěšný tým z posledních sezon je zatím na osmém místě s patnácti body. „Věřím tomu, že namísto stresu nás vzniklá situace dokáže vyhecovat k lepším výkonům," prohlásil Michal Holobrádek, elitní nadhazovač.

Bude to pořádná porce zápasů! Vždyť extraligoví softbalisté budou v akci od čtvrtka do neděle, poté se základní část uzavře. Ve hře o play off jsou ještě Painbusters Most, pražské Spectrum nebo jejich městský rival Joudrs. Ve složité situaci jsou Hroši, kteří na šesté místo ztrácejí v současné době šest bodů. „Máme před sebou ještě osm zápasů, tedy nejvíc ze všech týmů v extralize. Věříme, že zápasy zvládneme a dostaneme se do play off," dodal Holobrádek, hvězda české reprezentace. Šampioni z roku 2017 vyhráli pět utkání a nastřádali stejný počet proher.

„Mrzí nás některé zápasy, které jsme měli dobře rozehrané, ale prohráli jsme je těsným rozdílem. Kdyby se nám je podařilo vyhrát, tak bychom teď byli lépe postavení a měli bychom větší klid před posledním hracím víkendem. I přesto ale můžu říct, že vyloženě zklamaní nejsme," ubezpečoval Holobrádek, který o postupu Hrochů do play off nepochybuje.

Problém havlíčkobrodských softbalistů vězí patrně nejvíce v útoku. Doposud předvedli 56 úspěšných odpalů, což je nejméně ze všech týmů. Na opačné straně je pražské Tempo, které jich zaznamenalo 111 a pochlubit se může se 16 homeruny. To na nadhozu se Holobrádkovi daří, zatím nasbíral 86 strikeoutů, což je druhý nejlepší letošní výkon.

„Stalo se to, co jsem trochu čekal. Liga bude více vyrovnaná a žádný tým nemá své místo v play off jisté," doplnil Holobrádek. Jeho Hroši Havlíčkův Brod ve čtvrtek vyzvou Tempo, v pátek soupeře ze Sezimova Ústí, v sobotu Tunnellers a v neděli Locos Břeclav.