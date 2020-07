Baseballová extraliga pokračuje atraktivní částí

První část soutěže vyhráli obhájci titulu Arrows Ostrava, kteří podlehli pouze Drakům, Kotlářce a Eagles. V prvním kole TOP6 je čeká Tempo Praha, tedy jejich poslední soupeř ze základní části. Tempo mělo v obou vzájemných duelech výborný začátek a v obou zápasech díky homerunům (Minařík, Rabinowitz) vedlo, ale ani v jednom utkání se výhry nedočkalo. Arrows mají zatím po celou soutěž nejlepší útok, Tempo se v této činnosti stále zlepšovalo. Počítat na nadhoz však stále nemůže s Markem Minaříkem, a tak se o tři víkendová utkání budou muset podělit ostatní nadhazovači. Jedním z nich může být i Martin Zelenka, který se na hřišti většinou pohybuje spíše na pozici zadáka nebo první mety.

„Série začíná v Ostravě, kam se vždy těším, jelikož je tam vždy úžasná divácká atmosféra. Bude to jistě těžký boj, ale pokusíme se urvat každý bod. Přivézt výhru by bylo určitě skvělé do dalších bojů," říká Zelenka. Arrows po dobrých výkonech samozřejmě myslí na zisk třetího titulu v řadě. „Našim cílem v TOP6 je probojovat se do první čtyřky," říká jednoznačně Aleš Navrátil.

Draci Brno skončili po základní části druzí, ale se svým prvním soupeřem v TOP6, Kotlářkou Praha, dvakrát prohráli. O to zajímavější souboj série slibuje. „Velice se těšíme. Budou to kvalitní zápasy a myslím, že diváci se budou mít na co koukat," říká nadhazovač Daniel Padyšák a pokračuje: „V základní části se nám je povedlo dvakrát porazit, ale rozhodně nám to nedává nějakou obrovskou výhodu. Budeme do toho muset jít naplno a ani na moment nepolevit."

Radim Novotný z Arrows Ostrava zaznamenává bod v duelu s Kotlářkou Praha.

baseball.cz, Jan Beneš

Padyšák je jedním z reprezentantů, kterých jsou oba týmy plné, např. Martin Schneider, Petr Čech, Jakub Hajtmar, Radim Chroust, Martin Mužík, Daniel Vavruša, Jan Novák. Draci ještě rozšířili svůj kádr o hráče, kteří v základní části hostovali v jiných extraligových klubech.

Třetí série startuje v Praze v Krči a utkají se v ní Eagles s Hrochy Brno. Ti si postup vybojovali až v úplně posledním utkání základní části. Jejich soupeři naopak závěr první fáze soutěže úplně nevyšel, prohrál pětkrát v řadě. „Po hřišti jsme chodili jako postřelené srnky, musíme hrát s větším nasazením," řekl po nevydařeném posledním víkendu zkušený Matěj Hejma.

V základní části se oba týmy rozešly smírně, o výhry se zasloužily dvě nadhazovačské hvězdy Tomáš Duffek a John Hussey. Oba manažeři zatím vyzkoušeli po 12 nadhazovačích, protože v TOP6 se hraje systémem tří utkání za víkend a ten klade právě na tuto baseballovou činnost největší tlak. „Máme šikovné mladíky, mají dobré fyzické dispozice, jen je potřeba pracovat na psychice," věří svým spoluhráčům Hejma.