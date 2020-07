ISU zrušila seriál juniorské Grand Prix včetně závodu v Ostravě

Situace kolem onemocnění covid-19 se globálně neuklidňuje. Různá omezení při vstupu do jednotlivých zemí by komplikovala krasobruslařům a jejich týmům cestování na závody. "V důsledku toho by některé členské federace nemohly posílat své juniorské týmy do ostatních zemí, které měly pořádat závody Grand Prix, nebo by se při tom necítily komfortně. Navíc by případná mimořádná hygienická a zdravotní opatření (včetně možných karantén) vytvořila neudržitelnou zátěž na organizátory," uvedla ISU v tiskové zprávě a dopise organizátorům.

Český svaz navzdory napjaté situaci chtěl závod v Ostravě uspořádat. V důsledku dnešního rozhodnutí ale musí akci naplánovanou na 24. až 26. září zrušit. Předseda svazu Stanislav Žídek o tom obratem informoval všechny zainteresované. "Za mou osobu mi nezbývá v této situaci nic jiného, než všem poděkovat za dosavadní vynaložené úsilí a práci při přípravě Czech Skate 2020," napsal v dopise, který má ČTK k dispozici. Žádný náhradní závod místo zrušené juniorské Grand Prix svaz neplánuje.

V juniorské Grand Prix závodí krasobruslaři od 13 do 19 let, přičemž pro mužskou polovinu tanečního páru a sportovní dvojice je věkový limit 21 let. Seriál mívá sedm soutěží a následné finále, které je společné se seniorskými kategoriemi. Příští ročník měl odstartovat 9. září v Budapešti, ale to se nestane.

Otazník se vznáší i nad seniorskou Grand Prix, která by měla začít 23. října v Las Vegas. Vedení ISU bude o seniorských závodech jednat na příštím online zasedání 3. srpna.