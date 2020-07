Jezdec Příhoda už nemá "svého" koně a může přijít o Tokio

Jezdec Miloslav Příhoda může přijít o účast na olympijských hrách v Tokiu, kam se kvalifikoval ve všestrannosti s valachem Ferreolusem. Nyní však náhle skončil ve stájích Flamenco Sloupno a se svým dosavadním koněm už zřejmě jezdit nebude, pokud mu to neumožní investor, který by získal alespoň poloviční vlastnický podíl Ferreoluse. Informoval o tom server jezdci.cz.

S majitelem stáje Flamenco Sloupno Romanem Vobořilem se Příhoda domluvil na ukončení spolupráce kvůli vzájemným neshodám. "Každý má trošičku jiný pohled a priority, což se občas u dlouhodobých spoluprací stává. Nicméně jsem velmi hrdý na všechno, co jsme během těch šesti let dokázali vybudovat, vyhrát a jaké koně se nám podařilo vychovat," uvedl nejlepší český jezdec ve všestrannosti v prohlášení.

"Bohužel s ukončením spolupráce se váže i pro mě velmi smutná zpráva. A to konec příběhu mezi mnou a Ferreolusem, který je od dnešního dne uveden na trh. Je to nejlepší parťák, kterého jsem kdy měl možnost mít. Avšak někdy člověk míní a život mění. Mrzí mě to, ale snad není všem dnům konec," konstatoval Příhoda, který je padesátiprocentním vlastníkem koně.