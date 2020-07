Festival šachu a her bude menší a rozdělený na dvě části

Pandemie koronaviru poznamená i letošní 31. ročník mezinárodního festivalu šachu a her Czech Open. Do Pardubic přijede méně hráčů, sníží se i počet turnajů. Pořadatelé také museli termín konání posunout a akci rozdělili na dvě části.

"Účast v hlavní části bude pravděpodobně nižší, zvláště z exotických a vzdálenějších zemí. Zejména se jedná o Rusko, Indii nebo Spojené státy," řekl dnes novinářům zástupce ředitele festivalu Petr Laušman.

Od 27. července do 2. srpna se uskuteční reprezentační šachový festival Letní šachové Pardubice. Hrát se bude v hotelu Labe, kam přijdou čeští velmistři, kompletní česká reprezentační špička mužů, žen a juniorů.

"Česká šachová reprezentace měla mít v srpnu šachovou olympiádu. Ta byla letos zrušena a my jsme příležitost využili a pozvali jsme reprezentanty do Pardubic. Takovou akci v historii dlouho nepamatuji," uvedl předseda Českého šachového svazu Martin Petr.

Vedle Davida Navary, Petera Michalíka, Viktora Lázničky a Sergeje Movsesjana se zúčastní také například Thai Dai Van Nguyen, Zbyněk Hráček nebo Vlastimil Babula. Hrát se bude specifickým systémem. Domácí jednička a dvojka Navara a Láznička si zahrají zápasy s mladšími kolegy z reprezentace. Další zkušení reprezentanti budou hrát simultánky proti týmům žen a juniorů. Uskuteční se také turnaje legend v rapid šachu a bleskový turnaj pro všechny hráče.

Hlavní část festivalu se bude konat od 17. do 28. září v kongresovém centru Ideon, které je menší než dosud využívaná hokejová aréna, kde se již bude hrát hokej. Obsahuje deset turnajů v šachu a jeho modifikacích včetně otevřeného ratingového turnaje, otevřeného mistrovství ČR v rapid šachu či mistrovství ČR čtyřčlenných družstev s účastí Lázničky a Movsesjana. Program doplňují hry, například turnaj ve skládání Rubikovy kostky, v dámě, go, piškvorkách, hospodském kvízu nebo českých šachách.

Pořadatelé věří, že se jim podaří zvládnout i případná nová hygienická opatření proti šíření koronaviru. Zkušenosti s nimi mají z první poloviny března, kdy se konalo mistrovství světa seniorských družstev. "Bylo to asi to nejsložitější, co jsme kdy dělali. V průběhu soutěže přicházela nová a nová opatření. Museli jsme rozdělit hrací sál na několik sektorů a ve finále se turnaj dohrál jen díky tomu, že vláda zasedala hodně dlouho," řekl ředitel festivalu Jan Mazuch. Turnaj se musel zkrátit, účastníkům se nosily balíčky s jídlem na pokoje a na letiště je vozili na poslední chvíli nasmlouvaní dopravci. Již nyní má festival zajištěn dostatek dezinfekčních prostředků a počítá s operativními úpravami podmínek.