Chomutovští softbalisté po 11 letech vyhráli základní část ligy

Po jedenácti letech vyhráli softbalisté Chomutova základní část extraligy. Do play off, které začne 8. srpna, postoupili také obhájci titulu Žraloci Ledenice, pražské Tempo, Havlíčkův Brod, Břeclav a Most. Účastníky nadstavby potvrdila čtvrteční dohrávka.