Draci přetlačili Tempo a jsou stále bez porážky

Draci Brno rozehráli sérii s Tempem vítězně. Pražský tým nastoupil do utkání s hrdinou duelu s Arrows Adamem Vrubelem, Draci pak postavili jako startujícího nadhazovače Ondřej Furka. Tempo se tradičně v první směně dokázalo bodově prosadit, po hitu Marka Minaříka doběhl pro první, ale nakonec i poslední bod hostů Aleš Nepomucký. Draci se dostávali postupně do zápasu. O jejich výhře 3:1 rozhodla dohrávka 6. směny, kdy se jim podařilo zatlačit na Vrubela, a i s pomocí chyby chytače Tempa si nakonec doběhli pro 2 body. V konci utkání už se hostům nepodařilo s výsledkem nic udělat, střídající nadhazovači Mergans i Vašourek bodový zisk nepřipustili. Série se nyní přesouvá do Prahy, kde se hraje v sobotu i v neděli od 14:00. Sobotní duel budou na kopci startovat jedničky obou týmů, tedy Jake Rabinowitz a reprezentant Radim Chroust.

Ostravští obhájci titulu si i podruhé v domácím prostředí poradili s Hrochy Brno a opět vyhráli rozdílovým výsledkem, tentokrát 11:1. O klidném průběhu zápasu a výhře rozhodly už první dvě směny. Arrows v nich, i díky tříbodovému homerunu Jakuba Grepla, získali celkem 8 bodů. Nadhazovači domácích Ondřej Satoria a Alexander Šín dovolili hostujícím pálkařům pouze 4 dobré odpaly, a to nemohlo na lepší výsledek stačit. Poslední zápas série se odehraje v sobotu od 14:00 v Brně, v areálu U Hrocha. Domácí nasazují své nadhzovačské eso Johna Husseyho, za Arrows nastoupí reprezentant Boris Bokaj.

V malé homerun derby se proměnil druhý zápas série mezi Eagles Praha a Kotlářkou Praha. První zápas vyhrála Kotlářka 12:5 a i v pátek večer se na soupeřově hřišti opět radovala po vítězství 11:3. Hosté nastoupili na nadhozu s Janem Novákem, kterému sice Matěj Hejma a Jan Výbora odpálili v první třetině utkání až za plot, ale tři body, které tímto Eagles získali, byly nakonec jedinými. Novák vydržel na kopci 7 směn, ve kterých rozdal téměř neuvěřitelných 14 strike outů.

„Myslím, že to bylo od začátku celkem slušné. Byly tam homeruny a pár hitů, ale jinak myslím, že to bylo dobré," říká Novák. O jasné výhře hostů se rozhodovalo v 5. směně. Už na střídajícího Ondřeje Hegra a obranu domácích se po úvodním autu valil jeden odpal za druhým, včetně homerunu Jakuba Sládka. Výsledkem bylo celkem 8 bodů pro Kotlářku. Účet utkání pak uzavřel dvoubodový homerun Martina Mužíka na začátku poslední hry. Série se uzavře v sobotu od 14:00 na Markétě a startujícími nadhazovači budou mistr Evropy do 23 let Daniel Padyšák a Martin Grundmann.

Baseballová extraliga, nadstavbová skupina o titul: Arrows Ostrava - Hroši Brno 11:1 Draci Brno - Tempo Praha 3:1 Eagles Praha - Kotlářka Praha 3:11