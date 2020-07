Hroši si vyšlápli na šampiony, Draci přišli o neporazitelnost

Nadstavbová skupina baseballové extraligy měla v sobotu na programu tři zápasy. Hned dva z nich přinesly překvapivé výsledky. Hroši Brno porazili obhájce titulu Arrows Ostrava a Tempo Praha připravilo první porážku Drakům Brno. Ani v pražském derby nebyla nouze o zajímavé zvraty. Tabulka se výrazně vyrovnala a další průběh TOP 6 slibuje velkou bitvu o postup do semifinále.

Tempo Praha se zatím v nadstavbě představilo pouze v zápasech proti favoritům na celkové vítězství a ukazuje, že rozhodně nebude pouze do počtu. Po obhájcích titulu se o tom v sobotu mohli přesvědčit Draci Brno. Nedokázali se výrazněji prosadit proti Jakeu Rabinowitzovi na kopci Tempa a za celé utkání proti němu stáhli pouze dva doběhy. Americký nadhazovač tak dal svému týmu šanci na výhru. Nakonec ji v dohrávce deváté směny zařídil Martin Zelenka, který homerunem poslal Tempo do vedení 3:2.

Ani v areálu U Hrocha v Brně se z vítězství neradoval favorit na titul. Domácí totiž dokázali najít recept na Borise Bokaje a v prvních čtyřech směnách proti němu zaznamenali deset úspěšných odpalů a pět doběhů. Navíc se sami mohli opřít o velmi dobrý nadhoz v podání trojice John Hussey, Petr Novotný a Jan Kucin. Na pálce si připsal 3 hity a 4 stažené body Martin Dvořák. Hroši tak nakonec porazili Arrows 8:6 a získali druhou výhru v TOP 6. Celou sérii však zvládli lépe šampioni, kteří zvítězili v obou předchozích případech.

V Praze se střetly Kotlářka a Eagles v zápase, který byl zpočátku jako na houpačce. Oba celky se v první polovině utkání přetahovaly o vedení, nedařilo se oběma startujícím nadhazovačům. Po vystřídání Daniela Padyšáka ale dokázal bullpen Kotlářky zastavit útok soupeře a dobrou pálkou zvrátili zápas na svou stranu. Čtyři úspěšné odpaly si připsali Scott Mulhearn a Daniel Vavruša. Druhému jmenovanému dokonce chyběl trojmetový odpal k dosažení málo vídaného Cycle. Dva míče poslal za plot Martin Mužík. „Zápas byl dobrý," liboval si domácí pálkař. „Už první dva zápasy ukázaly, že jsme byli lepší než Eagles. Měli jsme 47 hitů, takže za mě skvělé."

V sedmé směně byli fanoušci svědky velkého návratu, když do utkání zasáhl bývalý reprezentant Petr Síla. Diváci ho mohli diváci v extralize naposledy vidět v sezoně 2017. V sobotu si v jednom startu na pálce připsal pouze strikeout, ale po skončení duelu rozdával úsměvy. „Jako za mlada. Neuvěřitelné," přiblížil své pocity po utkání, v němž Kotlářka vyhrála 10:6. „Bylo to tak, jak si pamatuji. Míče lítaly rychle. Pálky do toho mlátily hlava-nehlava. Takže, dobrý baseball."

Baseballová extraliga, nadstavbová skupina o titul: Hroši Brno - Arrows Ostrava 8:6 Kotlářka Praha - Eagles Praha 10:6 Tempo Praha - Draci Brno 3:2