Světový šampionát v nohejbalu se posouvá na rok 2021

„I přes stále zlepšující se situaci v boji s koronavirem jsme došli k závěru, že mistrovství o rok odložíme. Aktuální mezinárodní situace v oblasti cestování i složitá ekonomická situace nám vzhledem k početné účasti zahraničních hráčů a fanoušků nedává lepší možnost než odložení nohejbalového svátku na listopad 2021. Nejdůležitější pro nás jako organizátory je zajištění zdraví sportovců, fanoušků a všech lidí na šampionátu," vysvětluje prezident nohejbalového svazu Kamil Kleník.

Rozhodnutí o odložení šampionátu vzešlo na základě návrhu organizačního týmu MS 2020, který byl výkonným výborem jednoznačně schválen. Nový termín mistrovství světa je naplánován na 26.-28. listopad 2021. „Věříme, že v příštím roce se celý sportovní svět naplno vrátí do normálu a uskutečnění mistrovství světa v Praze bude další sportovní oslavou, že jsme se s pandemií stoprocentně vyrovnali," dodává Kleník.

Nohejbalisté si tak na vrchol sezony budou muset ještě počkat. „Je to smutné, ale je to tak. Na druhou stranu mám víc času trénovat a dohnat tak manko z letošního jara. Těším se pořád. O to lepší šampionát to bude," doplňuje český reprezentant Ondřej Vít.

Fanoušci, kteří si již koupili vstupenky na MS v předstihu, zoufat nemusí. Lístky budou platné i v příštím roce.