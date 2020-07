Velký návrat do baseballové extraligy. Kotlářka vítá Červenku

Nechtěl už otálet za mořem, raději se přesunul domů. Baseballová extraliga tak rázem získala velkou hvězdu. Do pražské Kotlářky se vrací chytač Martin Červenka, který se z českých hráčů nejvíce přiblížil startu v MLB. Loni si zahrál tzv. Triple A, druhou nejvyšší soutěž.

Odlétal letos do Ameriky s velkými plány, doufal, že vysněná MLB je blízko. Pandemie však byla proti. V USA se kvůli koronaviru nerozběhly nižší soutěže a do hlavního celku Baltimore Orioles pozvánku nedostal.

„Těším se moc. Od doby, co nám ukončili jarní tréninkový kemp, jsem nemohl pořádně na hřiště ani jsem si nemohl zahrát žádný zápas. Takže se těším, až si zase zahraju ostré baseballové utkání," líčí Martin Červenka na klubovém webu.

V Baltimoru měl roční kontrakt. Na podzim se rozhodne, jak bude vypadat jeho další působení v zámoří. „Uvidíme, jestli mi nabídnou smlouvu novou, nebo jestli dostanu jiné nabídky," avizuje baseballista, který již jedenáct let bojuje o naplnění svého snu. Stát se prvním českým baseballistou v nejslavnější světové soutěži MLB.

Připravoval se na zahradě

Je blízko, ale v podivné době není na sny místo. Červenka letos druhým rokem po sobě absolvoval část kempu hlavního celku Orioles. Odehrál několik tréninkových zápasů, ale kvůli pandemii se příprava zastavila. V Americe mohl v poslední době trénovat jen v omezené míře.

„Několik hráčů z Orioles zůstalo na Floridě, takže jsem se připravoval s nimi. Chodili jsme k jednomu bývalému MLB hráči na zahradu, kde měl klec a nadhazovací kopec. My tak mohli pálit i házet. Když pak klukům z Major League začala sezona, tak jsem se tam seznámil s nějakými hráči z Minor League a chodil s nimi třikrát až čtyřikrát týdně házet a pálit. Nebylo to úplně ideální, jelikož jsem nemohl být na hřišti, ale vzhledem k dané situaci v USA to bylo aspoň něco," popisuje.

A jelikož se Červenka na soupisku pro zkrácenou sezonu mezi chytače Orioles nedostal, raději se vrátil. Po návratu domů absolvoval test na covid-19, který vyšel negativně. „Takže jsem připraven s Kotlářkou dohrát celou sezonu," hlásí.

Do extraligy se vrací poprvé od roku 2017. Červenka by mohl nastoupit už v pátek na Markétě proti brněnským Hrochům. „Uvidíme, jestli mě Scotty (hrající trenér Mulhearn) nasadí do sestavy, nebo ne. Budeme si o tom muset ještě promluvit a uvidíme, jak se budu cítit fyzicky, abych byl na hřišti k něčemu platný a nebyl páté kolo u vozu," směje se pražský rodák.