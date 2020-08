Dukláci bojují za ředitele střediska Priščáka. Ministerstvo má svého kandidáta

Hvězdy Dukly a olympijští vítězové, například oštěpaři Barbora Špotáková a Jan Železný, pětibojař David Svoboda, střelec David Kostelecký, cyklista Jaroslav Kulhavý či paralympionik Jiří Ježek žádají ministerstvo obrany o setrvání ve funkci ředitele ASC Dukla Jaroslava Priščáka alespoň do OH v Tokiu a také aby jeho nástupce byl z prostředí sportu a Dukly.

Priščák v armádě skončil z věkových důvodů, ale středisko dál vede jako občanský zaměstnanec. Ministerstvo vypsalo na jeho místo výběrové řízení, jehož podmínky, zejména hodnost plukovníka, nemůže nikdo z uchazečů z řad bývalých dukláků splnit. „Vypadá to, že je šité na míru jednoho člověka," řekl na setkání s médii Priščák.

Olympijský vítěz David Kostelecký.

Ivana Roháčková

Tím vyvoleným by měl být plukovník Petr Hanák z Univerzity obrany. Do výběrového řízení se lze přihlásit do 23. srpna. „Přitom ministr může podmínky změnit, například zrušit hodnost nebo ji propůjčit z funkčních důvodů," dodal Priščák, který vede ASC Dukla devatenáct let. „Jména kandidátů z řad dukláků ale neřeknu, vzhledem k tomu, že jsem v nemilosti ministra Metnara i náměstkyně Blažkové, byl by to polibek smrti," pravil Priščák.

Priščák cítí některé kroky náměstkyně až na hraně šikany. „Například jsem nesměl na oslavu výročí banskobystrické Dukly. Ministr zase odmítl vyznamenat k 70. výročí Dukly pětadvacet olympijských vítězů... Ani nepřišel," nabídl Priščák svůj pohled. Důvod nepřízně vůči sobě však nezná.

„Samozřejmě budeme respektovat rozhodnutí, ale velmi důležitý je přístup ředitele, jeho znalost prostředí, zájmu o sportovce, podpora. Dukla není klasická státní instituce ani soukromá firma. Je zcela specifická. Velmi důležitý v ní je lidský přístup," zdůraznil Jiří Ježek.

Bývalý moderní pětibojař David Svoboda.

Vlastimil Vacek, Právo

„Sám dobře vím, jak důležitá je důvěra sportovce v trenéra i nadřízeného. Může sportovci dát hodně energie, nebo ji v opačném případě vzít. Jde také o budoucnost Dukly a výchovu i podmínky pro mladé sportovce, které Dukla vychovává," přidal se David Svoboda.

Sportovci jako nejlepší řešení vidí, aby Priščák vedl Duklu do konce OH v Tokiu a ideálně pak pomáhal se svými zkušenostmi jako poradce svého nástupce. „Když se nový ředitel bude všechno učit od začátku, může to stát sportovce drahocenný čas," pravil Ježek.