Drsný útok na mistry z Prahy. Lions nehrají, protože mají strach, říká ostravská opora

Drsný útok na mistry z hlavního města přichází od ostravské legendy krátce před začátkem nového ročníku nejvyšší soutěže. Zkušený hráč si nebere servítky, když tvrdí, že od Prague Lions, kteří odmítli nastoupit do Paddock ligy, jde jen o lacinou výmluvu. „Nevím, jak to říct slušně, ale jsem naštvaný," říká dvaapadesátiletý Martin Wasserbauer v tiskové zprávě ČAAF.. „Myslím si, že mají strach, protože nebudou mít americké posily. Vzdali bitvu předem, aby si neuřízli ostudu," dodává.

Sám se znovu těší do akce, nemůže se dočkat, až se znovu rozjede další sezona ligy amerického fotbalu. V dresu ostravských Steelers se v neděli představí v televizním duelu proti Přerov Mammoths, nováčkovi Paddock ligy. „Těším se jako malé dítě," vykládá nadšeně obránce týmu, který skončil v posledních třech ročnících těsně pod vrcholem.

Šance na mistrovský titul se kvůli neúčasti mistrovských Prague Lions pro jeho tým zvyšuje, přesto tenhle 125 kilo vážící pořízek nečeká snadnou cestu za korunou pro krále. „Všechny týmy posilují. Gladiátoři a Sígři budou nebezpeční. Jsou tu také dva hladoví nováčci. Ale myslím si, že šance máme. Věřili jsme si v minulých letech, věříme si i teď," hlásí odhodlaně před startem ligy.

Jedním dechem ale také přiznává, že poslední finálové neúspěchy jej hodně zabolely. „Je pravda, že poslední tři prohraná finále mě trochu vzala. Jednou nám titul utekl o dvě a půl minuty kvůli špatnému rozhodnutí... O to víc si přeju vyhrát nyní," říká borec, který slavil zlato pouze jednou v kariéře – už v roce 1997.

Kdepak Neymar, jednapadesátiletý Martin Wasserbauer vyznává jiný fotbal, ten americký. hraje ligu v barvách Ostravy Steelers.

ČAAF

S fotbalem začínal ještě o čtyři roky dříve. Končit se mu ale stále nechce. „Jediné, co by moje rozhodnutí možná změnilo, by byl zisk titulu. Víte, jak to je. V nejlepším se má skončit," usmívá se milovník tetování a motorek.

Obavy před startem sezony nemá ze soupeřů, ale ze současného největšího nepřítele celého sportu – nemoci Covid 19. „Strach z toho, že by nám sezonu kvůli případné další vlně nemoci mohli přerušit, mám úplně šílený. Člověk dře a kdyby se zase nic nemohlo, bylo by to k ničemu. Doufám, že se to nestane. Ale už se na koronu snažím nemyslet, protože je to ubíjející," přiznává Wassebauer.

Za pár dní už se dočká a liga se rozjede. Jak si povedou jeho Steelers, které čeká premiéra v neděli 16. srpna na hřišti Přerov Mamooths?