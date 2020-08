Nováček se mezi elitu nebojí. Mustangy vede kouč, který stál blízko slavné zámořské lize

Co jste si říkali, když se Lions rozhodli do soutěže nenastoupit?

Není to překvapení. Lions standardně sází na zahraniční posily, utratili za ně většinu svého rozpočtu. Řada z nich ale do Česka teď nemůže přicestovat. Kdyby k tomu takhle přistoupily všechny týmy, tak se americký fotbal vrátí o velký kus zpátky, nic tu neproběhne. Pokud ten sport máte rádi, tak byste ho měl dělat za každou cenu. Tak to je.

Do ligy jdete bez pražských konkurentů, nebudete kvůli tomu pod větším tlakem?

Nic jinýho nám nezbývá, nebereme to závazek v tom smyslu, že reprezentujeme Prahu, spíš to bereme tak, že reprezentujeme všechno, co je za námi. Tedy strašná spousta hodin tvrdé práce. S přípravou jsme začali někdy v říjnu, celé se to natahovalo. Chceme hrát a v každé vteřině tam chceme nechat všechno. Nevíme, zda se to dohraje, takže se každou akcí budeme snažit co nejdále, jak to půjde. To, že hrajeme jako jediní Pražáci je marketingová výhoda.

Spousta fanoušků vše ale vnímá tak, že celky z hlavního města v Česku dominují léta americkému fotbalu...

Tohle v hlavách nemáme, snažíme se reprezentovat Mustangy. A to, že si teď můžeme ukrást fanoušky všech pražských týmů je pro nás pozitivum. A kromě toho jsme si pro sebe ukradli i stadion Lions v Hostivaři.

A co hráčská injekce, ta od pražských konkurentů nepřišla?

Máme vypůjčených pár hráčů od Panterů. Lioni jsou takoví, že hráče úplně nepůjčují a naopak jim dost házejí klacky pod nohy, kdyby za nás chtěli hrát.

Druhý z nováčků si stanovil jako cíl vyhrát během základní části tři vítězství. Jaký bude cíl Mustangů?

Ze své hráčské zkušenosti vím, že i když vyhráváte a není to podpořené výkonem, tak tam není ta spokojenost úplná. Chceme prodat v zápasech to, co natrénujeme a doufám, že pár vítězství k tomu přidáme. Jdeme se poprat o úplně všechno.

Jste šampionem německé a rakouské ligy, k tomu jste se dostal na mezinárodním výběrovém kempu NFL do posledního kola. Jak se vůbec těšíte na novou roli trenéra?

Nikdy bych nevěřil, že poskakovat na sidelajně je náročnější než někoho sestřelit v ramenou.