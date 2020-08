Konkurence? Docela jsem se orosil, hlásí Opatrný. Domácí publikum ho vybičuje

Patříte k pamětníkům posledního Poháru národů v Praze, který se konal na Císařském ostrově. Co se vám z něj vybaví?

Že se nám tehdy zrovna moc nepovedl (smích). Skončili jsme devátí. Bohužel jsme tenkrát neměli úplně nejlepší koně, ale už je všechno zapomenutý. Doufám, že to tentokrát pro nás dopadne mnohem líp. Nemůžu mluvit za ostatní, ale pro mě je Pohár národů srdeční záležitost. Člověk ho jede za Česko, a ne jenom za sebe. Bojujete zkrátka za celou zemi.

Vybičují vás čeští fanoušci?

Když o něco jde a na tribuně je víc diváků, víc mě to namotivuje a nastartuje k tomu, že podám o kus lepší výkon než normálně. V tom vypětí se mi většinou daří podat nejlepší výkony. Některé může atmosféra sevřít, chytí nervozitu, když jedou před vlastním publikem. My ale máme kvalitní jezdce, které domácí prostředí spíš podpoří, než aby je svazovalo.

Chuchle Arena Praha se připravuje na čtyřdenní podnik CSIO3* Prague Cup 2020.

Jan Švanda, Právo

Kvůli koronavirové pandemii je limit návštěvnosti pouze 1000 diváků na den, mrzí vás omezený počet?

Je to škoda, protože věřím a pamatuju si třeba v Poděbradech nebo na Císařském ostrově, že tribuny byly obrovský a plný. Dorazilo třeba pět nebo šest tisíc diváků. Teď je to bohužel omezený, ale s tím nic neuděláme. Přesto se těším strašně moc, kulisa bude určitě zase skvělá.

Do Chuchle se sjíždí kvalitní soupeři, nenahání vám malinko strach?

Když jsem viděl listinu startujících, docela jsem se orosil. Je ale super, že sem přijede takhle silná konkurence. Jedeme příští rok na olympiádu, kde bude ještě daleko těžší. Můžeme si ověřit, jak na tom jsme. Pokud by to třeba nedopadlo úplně ideálně, aspoň budeme vědět, na čem makat a co zlepšit.

Máte jedinečnou příležitost splnit kvalifikační limit pro účast na OH. S Forewerem ho máte už v kapse, do Tokia nyní zkusíte kvalifikovat i Gentlemena van het Veldhof...

Rozhodně, nasadím ho do Poháru národů, abych kvalifikaci vyjel i s ním. Olympiáda je až za rok a kůň i jezdec se můžou zranit. Když se mi na ni kvalifikují dva koně, budu pak jednodušeji jezdit ostatní závody a koně budu nasazovat pohodlněji. Když víte, že všechno visí pouze na jednom, je to vždycky nebezpečný, aby člověk koně moc nepřetáhl. Spíš přemýšlí, aby neudělal něco zbytečně navíc. Když máte dva, můžete je střídat v soutěžích.

Český jezdec Aleš Opatrný ve Velké Chuchli.

Roman Vondrouš, ČTK

Gentleman skáče celou sezonu výborně, jak se vím v poslední době jeví?

Skáče výborně, a myslím, že i kdyby už měl kvalifikaci splněnou, stejně bych ho v pátek do Poháru národů nasadil, protože je to fakt zkušenej kůň. Viděl už spoustu závodních kolbišť po celém světě. Forewer je mladý a potřebuje ještě malinko dozrát.

Parkur připraví proslulý italský stavitel Uliano Vezzani, kurz tedy jistě nečekáte jednoduchý...

Je známý tím, že vždycky vymyslí nějakou specialitu, co se týče nájezdu nebo speciální překážky, kterou si zrovna vymyslí. Pokaždé přijde s něčím novým. Uvidíme, jak koně budou skákat a jak se vše bude vyvíjet. Pak uvidím, kterého z nich v případě kvalifikace do nedělní Velké ceny, vyberu. Podle původního plánu by to měl být Forewer.

Kdyby se vám kvalifikace na domácí půdě s Gentlemanem nezdařila, další pokus přijde na konci září v Itálii?

Přesně tak. Ještě čekám, kdyby se mi povedly v září pětihvězdové závody v Holandsku, což ale samozřejmě v dnešní době není vůbec jednoduchý, protože všichni chtějí na závody a moc tomu nevěřím. Kdyby to neklaplo, vyrazím koncem září do Gorla Minore, kde jsou tříhvězdové závody vypsané zase jako kvalifikační. Ale šance je taky v Olomouci, kde se hned týden po Praze uskuteční Světový pohár. Uvidíme... Samozřejmě doufám, že se kvalifikace vydaří i dalším českým jezdcům. Držím všem palce, ať se to povede co nejvíce lidem i co nejvíce koním.

Plánujete na podzim vyrazit na mezinárodní soutěže v zahraničí, koronaviru se nebojíte?

Úplně ne, protože je to podle mě všechno trochu nadsazený, než ve skutečnosti opravdu je. Ale člověk pochopitelně musí dodržovat nějaký pravidla, který mají země nastavený. Pokud by se na podzim Itálie zase dostala do rizikové oblasti s tím, že bychom se museli při návratu do Česka prokázat negativním testem na covid-19 nebo jít na čtrnáct dnů do karantény, tak bych to asi přehodnotil a zřejmě tam nejel. Ale snad se tohle nestane.