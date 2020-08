Euforie! Češi zůstali v Poháru národů pod bednou, všichni čtyři jezdci ale splnili kvalifikaci na OH

Kellnerová s Catch Me If You Can, Zvára s Cento Lanem, Opatrný s Gentlemanem van het Veldhof a Papoušek s Warnessem. Právě on se stal opěvovaným hrdinou. V předchozích soutěžích si totiž utrhl tříslo, přesto usedl do sedla a ukázal srdce bojovníka. „Kůň to naštěstí zachraňoval za mě. Skákal fakt bezvadně," oddechl si pro Českou televizi Kamil Papoušek, jenž zapsal jediný trestný bod za překročení časového limitu stanovený na 78 sekund.

„Přičítal bych ho svému hendikepu, že jsem to v bolestech odtrpěl a nemohl se úplně soustředit na zkracování, aby bylo vše tip ťop...," přiznal. Kellnerová chybovala na předposlední překážce, i čtyři trestné body jí ale stačily, aby své klisně zajistila případnou letenku do Tokia. V tropickém počasí pak sklidili bouřlivý aplaus vyprodaných ochozů za čisté jízdy zbylí dva členové týmu Zvára i Opatrný, jenž už v březnu při Sunshine Tour kvalifikoval na OH Forewera.

Češi vyrazili do druhého kola z páté pozice s jedním trestným bodem (nejhorší výkon Kellnerové se škrtal), přičemž před nimi figurovali pouze „nuloví" Rakušani, Italové, Irové a Nizozemci. Jenže sen o „bedně" se rozplynul. Papoušek dvakrát zaváhal, Zvára dojel s pěti trestnými, Kellnerová se čtyřmi trestnými chybami a Opatrný po sérii nezdarů jízdu předčasně ukončil.

Anna Kellnerová na CET Prague Cupu ve Velké Chuchli v Praze.

Roman Vondrouš, ČTK

Češi tak obsadili páté místo za vítěznými a suverénními Nizozemci, kteří posbírali za celý závod jen čtyři trestné body. Z druhého místa se těšili Irové, bronz patří Japoncům.