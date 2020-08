NSA by ráda zvýšila investice do sportu na více než dvojnásobek

Národní sportovní agentura (NSA) navrhuje výrazné zvýšení investic do sportu. Na výstavbu a rekonstrukce sportovních zařízení by za rok měly jít 4,9 miliardy korun. Letos je to necelá polovina, v rozpočtu ministerstva školství jsou na investice vyčleněny zhruba 2,2 miliardy korun.

Investice do zastaralých sportovišť a výstavbu nových vyhlásila NSA jako jeden z hlavních cílů už při zahájení činnosti na začátku roku. Naplnění těchto plánů jí umožňuje navýšení rozpočtu na sport na 11,8 miliardy korun ze současných osmi a čtvrt miliardy. "Podle současných návrhů, ale jedná se pouze o návrhy pro ministerstvo financí, by na investice mělo jít 4,9 miliardy," uvedla agentura na dotaz ČTK.

Novinkou bude program Kabina určený na drobnější projekty v obcích do 3000 obyvatel, které v současnosti na státní prostředky nedosáhnou. Mohly by díky tomu například zrekonstruovat zázemí u fotbalových a jiných hřišť. "Na program KABINA počítáme s alokací 800.000 korun na každou obec do 3000 obyvatel. Celkem jich je v ČR 5800 a program bude tříletý, tudíž na příští rok se jedná zhruba o 1,5 miliardy," konstatovala NSA.

Rámcové rozdělení do dalších programů ještě není kompletní. Agentura počítá s navýšením prostředků v populárním programu Můj klub, jehož prostřednictvím putují státní dotace přímo do klubů a tělovýchovných jednot. Pro výši částky je určující počet členů v dětských a mládežnických kategoriích.

Tento program začínal v roce 2017 s necelými sedmi sty miliony korun, letos v něm bude k dispozici až 1,5 miliardy. Tento trend by měl pokračovat. "Mělo by dojít k navýšení alokace v programu Můj klub na 1,8 miliardy," napsala agentura. Uvažuje o odstranění minimální hranice dvanácti dětí, takže by mohly žádat i kluby, které mají menší počet dětí.

Jednání o státním rozpočtu na příští rok jsou v počátcích, konečnou verzi bude Poslanecká sněmovna schvalovat na podzim. NSA bude rozdělovat veškeré státní prostředky na sport poprvé, převezme tuto agendu od ministerstva školství. Letos dostala výjimku jen pro mimořádný program COVID-Sport určený na kompenzaci koronavirových ztrát pro neziskové sportovní organizace.