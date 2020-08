Profesionální sport jedná o kompenzacích, například za diváky

Na kompenzaci ekonomických ztrát způsobených omezeními kvůli koronaviru by mohl dosáhnout i profesionální sport. Ve hře je například pomoc vztažená k nuceně neobsazeným sedadlům v hledištích, která se používá třeba v Německu nebo ve Švédsku. Vyplývá to z informací, které ČTK poskytla Národní sportovní agentura (NSA).

Její zástupci o aktuální situaci jednají s představiteli profesionálních ligových soutěží i s ministerstvem průmyslu a obchodu. "Jednou z variant, kterou řešíme v rámci pomoci profesionálním klubům, je po vzoru Německa nebo Švédska takzvaně 'pomoc na sedadlo', která by se vypočítávala z průměrné návštěvnosti loňského roku," uvedl pro ČTK šéf agentury Milan Hnilička.

Například u hokejových a fotbalových klubů jsou ztráty jasné, pokud se srovná loňská průměrná návštěvnost s aktuálně povoleným maximem. To se pro jednotlivé stadiony liší. Nyní je obecně povoleno maximálně pět sektorů, přičemž venku v každém z nich může být 1000 a uvnitř 500 lidí. Zároveň ale nemohou být obsazena všechna místa.

NSA zdůraznila, že "pomoc na sedadlo" je jen aktuálním návrhem pro debatu. "Nemusí to tak dopadnout, pokud bude domluva například na jiné formě pomoci," poznamenal Hnilička.

Počítá s tím, že by pomoc byla hrazena z prostředků, které zůstanou nevyčerpané v programu COVID-Sport. Tam je pro neziskové sportovní organizace k dispozici miliarda korun, ale jejich požadavky budou pravděpodobně nakonec nižší.

Žádosti v tomto mimořádném programu je možné podávat do konce srpna, celková výše možné podpory pro profesionální sport proto zatím není jasná. "Přesný odhad, kolik by to celkově stálo, v současnosti není, nejprve musí být známy přesnější podmínky. Počítáme s tím, že by případně mohl být nový program pro profesionální kluby vypsán v průběhu září," dodal Hnilička.