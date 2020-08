Zvára cíl nesplnil, ale Chuchle účastníkům učarovala

Parkurové závody kategorie CSIO3 Prague Cup v Chuchle Arena Praha nabídly na konci minulého týdne nejlépe obsazený podnik v tomto roce. A nejen v Česku. Mezi účastníky z třiadvaceti zemí byli i olympijští a světoví medailisté. O to víc vyniká nedělní páté místo Anny Kellnerové s klisnou Catch Me If You Can Old.