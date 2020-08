Český badminton má cíl: získat medaili na juniorském evropském šampionátu

Nácvik standardních situací, herních variant a mnoho tréninkových zápasů. Tak probíhal kemp pro juniorskou reprezentační špičku. Čeští hráči budou na ME obhajovat čtvrtfinále v soutěži družstev i v jednotlivcích. Cílem však je tyto výsledky ještě posunout a vybojovat lepší pozice. Ideální by bylo získat historicky první medaili pro domácí badmintonovou scénu z týmového turnaje.

I ta poslední ze soutěže jednotlivců je stará již třináct let. „Něco takového by nás velmi posunulo, a hlavně nám dodalo hodně energie do další práce. Víme, že máme konkurenceschopné juniory, na tomto turnaji to chceme dokázat," prohlásil Koukal.

Sám bývalý úspěšný reprezentant vybraným hráčům pomáhá. Například juniorské jedničce Janu Janoštíkovi. „Během karantény jsem trénoval pouze kondici pod vedením Petra Koukala. Bylo to pro mě lepší, než když byla škola, protože jsem se mohl soustředit více na trénování a školu dohnat až večer," tvrdil Janoštík. Na šampionátu ve Finsku chce uspět v individuální soutěži i soutěži družstev.

I nejlepší česká juniorka Tallulah Sharleen Van Coppenolle se během pandemie zaměřila hlavně na fyzickou stránku hry. „Pracovala jsem na zpevnění těla a dále se snažila najít něco z badmintonu, co se dá trénovat i doma, ale postupem času mi normální trénink už fakt chyběl," ohlíží se za posledními měsíci Van Coppenolle, která by měla být jednou z opor týmu.

V letní přípravě spojila síly s další reprezentantkou Kateřinou Zuzákovou, s níž v minulosti trénovala v Thajsku. Navázat na přípravu v této badmintonové velmoci letos pochopitelně možné nebylo.

Další plány juniorské reprezentace jsou ovlivněné současnou situací ohledně pandemie koronaviru. Na hráče čeká Grand Prix A Benátecký pohár, následně dva kempy v Nymburku, z nichž jeden společně s dospělými. Příprava na evropský šampionát by měla dostat adekvátní tečku na turnaji GPA Memoriálu Holobradého v Praze, kde si trenéři otestují stěžejní dvojice pro párové disciplíny.