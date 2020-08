Šéf RUSADA byl kvůli údajným finančním podvodům odvolán

Podle Ganuse jde o cílený útok na agenturu, která se po létech dopingových skandálů snaží vylepšit si pověst. Rusko bylo kvůli státem organizovanému dopingu od roku 2015 suspendováno a loni v prosinci bylo potrestáno za zmanipulování dat z moskevské laboratoře.

"Z mého pohledu je to špatné rozhodnutí, tak ať si ty své chyby užijí. Chtěli to udělat, tak to udělali. Z celkového hlediska je to chyba," řekl tiskové agentuře Interfax Ganus.

Audit zadaný Ruským olympijským a paralympijským výborem (ROC a RPC) údajně v RUSADA zjistil nepřiměřené utrácení a konflikty zájmů. Ganus tvrdí, že audit ignoroval důležité důkazy a nese znaky "úmyslného zkreslování a falešných důkazů." Ganus také uvedl, že ROC a RPC mohly využít audit ke sběru důvěrných informací o vyšetřování dopingových případů.

Ruští sportovci proto nemůžou čtyři roky na mezinárodních akcích startovat pod svou vlajkou a se svou hymnou. Na vrcholných akcích byl povolen start pouze těm závodníkům, kteří prokazatelně nemají se systematickým dopingem nic společného.

RUSADA se proti trestu odvolala a arbitráž CAS se bude případem zabývat v listopadu.