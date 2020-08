Bitva století a kemp pro talenty. Když nejsou turnaje, Choupenitch se pustil díla

Fanoušci pozor, šerm žije! Nejlepší český šermíř současnosti Alex Choupenitch šel do akce a uspořádal v Brně „Bitvu století" a k tomu mezinárodní kemp pro mladé šermíře. Šedesát talentů od devíti do dvaceti dostalo během týdne šanci vyzkoušet, jak se trénuje na nejvyšší úrovni. Vše pak ukončila exhibice, kdy Češi vyhráli nad Rakouskem a Slovenskem. „O výsledek úplně nešlo, hlavně jsme chtěli, aby se něco dělo, velký turnaj nebyl půl roku," říká Choupenitch. Ten si kromě samotného šermování vyzkoušel i roli pořadatele a přiznává, že dostal pořádně zabrat. „Pár dní budu odpočívat," směje se.

„Na kempu se makalo dopoledne na kondici a odpoledne byl šerm. Udělali jsme i turnaj a bylo nádherné sledovat, jak si to všichni užili. Bylo znát, jak všem soutěže chybějí. Snažil jsem se, abych si s každým zašermoval, aby všichni cítili individuální přístup a byli spokojení, což se povedlo," ohlíží se za akcí Choupentich s tím, že součástí byl třeba i seminář mentálního tréninku.

Šermíř Alex Choupenitch a jeho kemp pro talenty v Brně.

Původně měl v plánu, aby se šermířská sešlost konala venku na náměstí, nakonec dal ale v dobách, kdy svět ovlivňuje pandemie koronaviru, přednost pořádání v hotelu. „Bylo vůbec složité, aby lidé z tolika zemí přijeli, ale šli jsme do toho a povedlo se. Na závěr kempu jsme uspořádali i exhibici, kde jeden můj kamarád ze Slovenska končil kariéru. Sám říkal, že se to povedlo," prohlašuje Choupenitch.

„V kongresovém sálu se sešlo dvě stě lidí, bylo to perfektní. Hráli jsme si se světly, byly tam nástupovky. Na náměstí by sice akce byla také parádní, ale nikdy tam neupoutáte pozornost všech lidí. Tady byli všichni jen kvůli šermu," dodává.

Kladné body a pozitivní odezvu sbíral na každém kroku. Stačilo se prý podívat na diskutující trenéry z šesti zemí a českou šermířskou hvězdu to hned zahřálo u srdce. „Třeba Němec mi říkal, že to byla nejlepší akce podobného typu, jakou zažil," těší se z pochvaly Choupenitch a moc děkuje svým sponzorům za podporu. „Doba je těžká, ale oni stáli za mnou a akci podpořili. Bez toho bych to udělat nemohl a fakt jim moc děkuji," říká uznale.

Český šermíř Alex Choupenitch na kempu pro mladé šermíře.

Na akci byl přítomen prezident šermířského svazu z Čech, stejně jako zástupce evropské federace. „I ten říkal, že bylo úžasné, že se povedlo takovou akci udělat. Slíbil, že vše probere se svými kolegy a třeba nějaký turnaj také uspořádají. Soutěže nám moc chybí, čekání je dlouhé. Je jasné, že nemohou být turnaje, které se počítají do žebříčků, když na nich nemohou kvůli koronaviru startovat všichni, ale akce pro pár okolních zemí by se třeba konat mohly," konstatuje Choupenitch, který po skončení akce nemohl odpočívat.

Začala mu závěrečná porce dřiny – úklid po turnaji. „Rozebírali se planš, byla to docela makačka," směje se. „Ale akce se povedla a stálo to za to, jen si teď musím pár dní odpočinout."