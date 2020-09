Muto: Pro uspořádání OH není vakcína proti koronaviru nezbytná

Vakcína proti koronaviru není podmínkou pro to, aby se příští rok mohly uskutečnit z letoška odložené olympijské hry v Tokiu. Prohlásil to výkonný ředitel organizačního výboru Toširo Muto po první schůzce pracovní skupiny složené z vládních činitelů, zdravotních expertů a zástupců japonského olympijského výboru, která má vypracovat a ujasnit pravidla, jak hry uspořádat.

"Není to nezbytný předpoklad," řekl Muto k vakcíně. "MOV a (Světová zdravotnická organizace) WHO už to probíraly. Není to podmínka k uspořádání her. Pokud by ale vakcína byla vyvinuta, samozřejmě bychom to ocenili. Pro Tokio 2020 by to bylo skvělé," dodal.

Pracovní skupina se bude v příštích měsících scházet pravidelně a bude řešit jednotlivé praktické otázky uspořádání her. Probírat se bude například to, jak dostat sportovce do Japonska, podmínky testování na koronavirus, bezpečnostní opatření na sportovištích, hygienická opatření v olympijské vesnici, pravidla pro fanoušky a mnoho dalších detailů.

"Co se týče diváků, ještě jsme žádné podmínky nestanovili, ale rádi bychom se vyhnuli situaci bez obecenstva," řekl Muto. Další shrnující výstup z jednání pracovní skupiny očekává do konce roku.

Pořadatelé pracují na řadě scénářů a připravují zjednodušené hry, aby pokud možno minimalizovali finanční ztráty. Ty budou v každém případě obrovské, odhadují se na miliardy dolarů. Nový olympijský rozpočet by měl být k dispozici v říjnu.

Pokračující pandemie koronaviru ale vyvolává pochybnosti, zda se do příštího roku situace uklidní natolik, aby bylo možné OH bezpečně uspořádat. Velká část japonské veřejnosti se v průzkumech vyslovila pro další odklad nebo zrušení her.