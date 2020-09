Kotlářka Praha a Draci Brno se ujímají vedení v semifinálových sériích

Kotlářka přivítala na svém hřišti obhájce titulu Arrows Ostrava, který útočí na mistrovský hattrick. Zápas proti sobě svedl nadhazovačské jedničky a reprezentanty Jana Nováka a Borise Bokaje a přinesl zajímavé homerunové představení. Domácí tým se ujal vedení ve 3. směně, kdy se za plot nejdříve trefil Filip Smola a posléze ještě za dva body Martin Červenka. Vedení 3:0 vydrželo mistrovi republiky z roku 2015 do 6. hry. To se do míčku opřel zadák Arrows Jakub Voják, a i on dokázal, navíc se dvěma obsazenými metami, dostat míček až za homerunové oplocení.

Vítězný bod ovšem stáhl pro Kotlářku Martin Mužík třetím homerunem domácích a svým 10. v sezoně. Ostravští v závěru zatlačili, po chybě kotlářské obrany obsadili na začátku poslední směny dvě mety, ale nakonec se mohl z lepšího vstupu do série a výhry 4:3 radovat pražský tým. Absolutorium zaslouží levoruký nadhazovač Kotlářky Jan Novák, který vydržel na kopci celé utkání a zaznamenal celkem 14 strike outů. „Do zápasu jsme šli s tím, že do toho dáme všechno, měli jsme dobrou energii. Cítil jsem se na kopci skvěle, chtěl jsem hodit complete game."

Ostravští pálkaři zvládli na Nováka odpálit pouze 4 dobré odpaly, jeden z nich byl Vojákův homerun. „Tříbodový homerun jsem si zavinil sám, dal jsem předtím dvě mety zdarma. Ale jinak jsem neměl během zápasu velký problém, celotýmová energie tam byla vidět," pochvaluje si Novák.

Pokud chtějí Arrows udržet naději na zisk třetího titulu v řadě, musí v sobotu vyhrát na domácím stadionu a vrátit sérii zpět do Prahy. „Bylo vidět, že je to první zápas série. Vyrovnané jedničky šly proti sobě. Více štěstí měla Kotlářka, o zápase rozhodly její tři homeruny, ale věřím, že se sem ještě vrátíme," doufá jeden z nejzkušenějších ostravských hráčů a zároveň jeden z trenérů Aleš Navrátil.

Také v Brně padaly homeruny

Draci Brno vyhráli nadstavbu a byli v sérii s Eagles Praha velkými favority. V úvodním duelu se představili nadhazovačské jedničky Radim Chroust a Tomáš Duffek a v jejich režii se také zápas odehrával. Rovněž v Brně měnily skóre a vývoj utkání homeruny. Hned dva trefil Martin Schneider a v polovině utkání dostal svůj tým do vedení. Hosté se ale vzápětí také radovali. Petr Zýma a následně Marek Chlup odpálil tzv. back to back homerun, tedy dva dlouhé odpaly za sebou, snížili na 3:4 a dostali svůj tým opět do hry.

Srovnání skóre přišlo po vystřídání Chrousta Janem Vašourkem, kterému se nástup do utkání nevydařil. Přišlo tak další střídání a osvědčený closer Martin Schneider, jenž dokázal útočné choutky hostů zastavit. Vítězný bod pro Draky přišel v dohrávce 9. směny, kdy sebeobětovací odpal Filipa Moštěka stáhnul pro výhru 5:4 Adama Hajtmara.

Obě série pokračují v sobotu na hřištích v pátek hostujících týmů, tedy v Ostravě v Arrows Parku a v Praze v Eagles Parku. Arrows i Eagles mají nůž na krku - porážka znamená konec sezony.